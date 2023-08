EÚ dodala Ukrajine 224.000 kusov delostreleckej munície

Brusel 11. augusta (TASR) - Európska únia odovzdala Ukrajine 223.800 kusov delostreleckej munície, uviedol hovorca EÚ Peter Stano s tým, že ide o prvú časť dodávky celkovo milióna kusov munície, ktoré európske krajiny sľúbili poskytnúť ukrajinskej armáde v priebehu roka. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



Podľa plánu dohodnutého vo februári EÚ vyčlenila dve miliardy eur na výrobu delostreleckej munície i na nákup už vyrobenej.



Stano spresnil, že v rámci prvej fázy plánu - medzi 9. februárom a 31. májom - bola vyčlenená jedna miliarda eur na preplatenie približne polovice nákladov na náboje poskytnuté členmi EÚ z ich existujúcich arzenálov.



"Členské štáty dodali okolo 223.800 kusov delostreleckej munície - samohybnú, presne navádzanú a mínometnú muníciu s dlhým doletom - a 2300 rakiet všetkých typov," uviedol Stano.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v máji uviedol, že Európska únia dodala Ukrajine 220.000 kusov nábojov, čo znamená, že európske krajiny výrazne zaostávajú za plánom splniť svoj prísľub o dodaní milióna nábojov do budúcej jari, konštatovala vo svojej správe agentúra AFP.



Dodala, že v druhej fáze plánu EÚ sa plánuje objednať výrobu 155-milimetrových nábojov a rakiet pre Ukrajinu.



Podľa vyhlásenia EÚ sa očakáva, že rámcové zmluvy s výrobcami budú podpísané v priebehu nasledujúcich týždňov, čo umožní členom EÚ začať zadávať objednávky.



AFP upozornila, že na to, aby sa splnil harmonogram dodávok načrtnutý Európskou úniou, musí byť podpísanie zmlúv ukončené do konca septembra.



Ozbrojené sily Ukrajiny počas prebiehajúcej protiofenzívy aktívne využívajú všetku dostupnú muníciu a po rozhodnutí USA zásobovať Ukrajinu aj kazetovou muníciou majú v niektorých prípadoch výhodu pred ruským delostrelectvom.



Západní experti však vyjadrujú obavu, že munícia by sa mohla minúť, keďže jej spotreba na fronte je veľmi vysoká.



EÚ a jej členské štáty tvrdia, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2023 minuli na dodávky zbraní všetkého druhu pre Ukrajinu približne 20 miliárd eur.



Podľa Pentagónu Spojené štáty k 25. júlu poskytli Ukrajine ako vojenskú pomoc viac ako 43,7 miliardy dolárov a Biely dom vo štvrtok požiadal Kongres USA o ďalších 13 miliárd dolárov na nové vojenské výdavky pre Ukrajinu.