EÚ dosiahla dohodu o významnej reforme na trhu s uhlíkom

Brusel 18. decembra (TASR) - Členské štáty EÚ a europarlament v nedeľu oznámili dohodu o významnej reforme na trhu s uhlíkom v rámci ambície znížiť jeho emisie a investovať do technológií šetrných ku klíme. TASR informuje podľa správy AFP.



Cieľom dohody je urýchliť znižovanie emisií uhlíka a postupné zrušenie bezplatných kvót pre priemyselné odvetvia vrátane sektora stavebníctva a cestnej dopravy, uvádza sa vo vyhlásení Európskeho parlamentu (EP).



V súčasnosti systém obchodovania s emisiami v rámci EÚ (ETS) umožňuje výrobcom elektriny a priemyselným odvetviam s vysokými energetickými nárokmi (napríklad hutníctvo), nakupovať "bezplatné kvóty" na pokrytie svojich emisií uhlíka podľa zásady "znečisťovateľ platí". Kvóty sú navrhnuté tak, aby sa postupne znižovali a nútili producentov investovať do ekologickejších technológií. Ide o súčasť konečného cieľa EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.



Rokovanie vyjednávačov zastupujúcich členské štáty EÚ a EP trvalo viac ako 24 hodín. Podľa dohody sa emisie v sektoroch ETS majú do roku 2030 znížiť o 62 percent oproti hodnotám v roku 2005. Doterajší cieľ bol 43 percent. Tiež sa urýchli harmonogram postupného rušenia bezplatných kvót s ich úplným odstránením do roku 2034.



Trh s uhlíkom sa postupne rozšíri aj na námorný sektor, lety v rámci Európy a spaľovne odpadu. Cieľom dohody je tiež to, aby od roku 2027 platili za emisie spojené s vykurovaním aj domácnosti. Tento zámer však vyvoláva obavy pre prudko rastúce ceny energií, ktoré zhoršila ruská invázia na Ukrajinu. Pomôcť prekonať cenovú krízu energií pre najzraniteľnejšie skupiny má "Sociálny klimatický fond".