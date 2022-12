EÚ dosiahla dohodu o zákaze dovozu výrobkov z odlesnenej pôdy

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska únia v utorok dosiahla dohodu o zákaze dovozu niektorých výrobkov, ktoré podľa nej najviac prispievajú k odlesňovaniu planéty. Medzi tieto produkty patrí napríklad káva, kakao, sója a ďalšie plodiny vypestované na pôde získanej odlesňovaním. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Nové právne predpisy zaistia, že niektoré kľúčové tovary nachádzajúce sa na trhu EÚ už nebudú prispievať k odlesňovaniu a zhoršovaniu kvality lesov v eurobloku a inde na svete," uviedla Európska komisia (EK) v súvislosti s dosiahnutou dohodou Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov Únie.



V praxi to podľa EK znamená, že keď nové predpisy vstúpia do platnosti, všetky spoločnosti dodávajúce určité komodity na európsky trh, budú musieť vykonávať prísne kontroly ich pôvodu. Okrem kávy, kakaa a sóje sa to bude týkať aj palmového oleja, dobytka, dreva či kaučuku.



Tieto produkty sa nebudú môcť do EÚ dovážať, ak boli vypestované na pôde odlesnenej po decembri 2020.



Dovozné spoločnosti budú musieť preukázať, že ich výrobky sa nijakým spôsobom nepodieľali na deforestácii a preukázať "presné informácie o geografickej polohe pôdy", z ktorej dovážané produkty pochádzajú.



Znenie nového nariadenia navrhla EK vlani v novembri. Keď EÚ právne predpisy schváli a vstúpia do platnosti, obchodné spoločnosti budú mať 18 mesiacov na ich implementáciu.