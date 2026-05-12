Utorok 12. máj 2026
EÚ dosiahla predbežnú dohodu na posilnenie dodávok základných liekov

Autor TASR
Brusel 12. mája (TASR) - Európsky parlament v utorok oznámil, že dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre EÚ. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotiká, inzulín a očkovacie vakcíny, s cieľom rozšíriť výrobné kapacity v rámci EÚ. Predbežná dohoda prichádza v čase, keď sa EÚ snaží zabezpečiť prístup k novým liekom do budúcna, keďže farmaceutickým sektor naďalej ovplyvňuje cenová politika USA.

„Dnešnou dohodou sme urobili praktický krok smerom k zredukovaniu našich slabých miest, diverzifikácii dodávateľských reťazcov a posilneniu schopnosti Európy vyrábať kritické lieky a ich zložky bližšie k domovu,“ uviedol cyperský minister zdravotníctva Neophytos Charalambides, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.

Pre nadobudnutie platnosti nových pravidiel ich musí schváliť Európsky parlament aj Európska rada. Riaditeľka Európskej agentúry pre lieky (EMA) Emer Cookeová minulý mesiac vyzvala regionálne orgány v EÚ, aby užšie spolupracovali s cieľom zabezpečiť prístup k liekom.
