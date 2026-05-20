Streda 20. máj 2026Meniny má Bernard
EÚ dosiahla predbežnú dohodu o implementácii obchodného dohovoru s USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda neprijme do 4. júla.

Autor TASR
Brusel 20. mája (TASR) - Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli v stredu skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru Únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil zavedením nových ciel, pokiaľ sa dohoda neprijme do 4. júla. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Rokovania sa skončili dva týždne po tom, čo Trump pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z EÚ, ak Európa do 4. júla neprijme dohodu, ktorú uzavrel s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou vlani v júli v škótskom Turnberry.

Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do EÚ. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s horným limitom 15 percent.

„Udržiavanie stabilného, predvídateľného a vyváženého transatlantického partnerstva je v záujme oboch strán,“ povedal cyperský minister obchodu Michael Damianos. „Európska únia si dnes plní svoje záväzky,“ dodal podľa portálu Euronews.

Vzťahy medzi EÚ a USA sú však aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že americká vláda by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na Úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše Euronews.
