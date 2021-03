EÚ dostane do konca marca 107 miliónov dávok vakcín

Brusel 31. marca (TASR) - Štáty Európskej únie dostanú do konca marca 107 miliónov dávok očkovacích látok proti chorobe COVID-19. Uviedla to v stredu hovorkyňa Európskej komisie, informovala agentúra Reuters.



EÚ tak dosiahne svoj niekdajší cieľ, ktorý je však ďaleko za pôvodnými plánmi vakcinačnej kampane.



Na základe zmlúv podpísaných s výrobcami vakcín EÚ očakávala, že do konca marca dostane 120 miliónov dávok vakcíny iba od britsko-švédskej firmy AstraZeneca a ďalšie desiatky miliónov dávok od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna.



Po veľkých škrtoch v dodávkach, ktoré oznámila AstraZeneca, Európska únia revidovala svoj počiatočný cieľ a znížila ho na získanie asi 100 miliónov dávok vakcíny do konca marca.



Hovorkyňa EK v stredu na tlačovej konferencii špecifikovala, že podľa očakávaní spoločnosť AstraZeneca dodá do konca marca 29,8 milióna dávok vakcíny - v súlade so svojím, smerom nadol revidovaným plánom dodávok.



Spoločnosť Pfizer-BioNTech dodá 67,5 milióna dávok a Moderna takmer desať miliónov. Tieto údaje, ktoré EÚ uviedla, sú v súlade s pôvodnými záväzkami oboch týchto farmaceutických spoločností.



Únia predpokladá, že v druhom štvrťroku dôjde k výraznému zvýšeniu dodávok vakcín, čo bude podľa slov hovorkyne EK stačiť na to, aby bolo do júla zaočkovaných najmenej 70 percent dospelej populácie EÚ, i na urýchlenie zatiaľ pomalej vakcinácie.