Európske krajiny vyzývajú k urýchleniu prípravy klimatických cieľov

Brusel 3. marca (TASR) – Dvanásť krajín Európskej únie vyzvalo Európsku komisiu, aby urýchlila proces prípravy nových klimatických cieľov. List s výzvou odoslali komisii v dnes ráno.



Signatári výzvy chcú, aby mohla EÚ predstaviť svoje ambiciózne ciele už na novembrovom globálnom klimatickom summite OSN COP26 v škótskom Glasgowe. Text listu dostala k nahliadnutiu agentúra Reuters.



EK si chce ešte tento rok stanoviť ambicióznejšie klimatické ciele, ktoré by mali byť splnené do roku 2030. Množstvo emisií skleníkových plynov by sa na ich základe malo znížiť o 50 alebo 55 percent v porovnaní s hodnotami z 90. rokov 20. storočia. Doteraz bola táto hodnota stanovená na minimálne 40 percent.



Signatári listu, ktorého adresátom je výkonný podpredseda EK Frans Timmermans zodpovedný za Európsku zelenú dohodu, tvrdia, že diskusie medzi členskými štátmi EÚ týkajúce sa klimatických cieľov na rok 2030 sa musia začať najneskôr v júni tohto roku. To znamená, že EK musí dovtedy vypracovať vlastné odporúčania a plán.



"Z tohto dôvodu vyzývame EK, aby svoj klimatický plán predstavila čo najskôr, najneskôr do júna 2020, aby tak diskusie mohli postupovať včas," píše sa v liste.



Ak má byť EÚ na glasgowskom summite pozitívnym príkladom pre iné štáty, musí EK svoj plán zverejniť v dostatočnom predstihu, uviedol iniciátor listu, dánsky minister pre klímu Dan Jörgensen.



Dodal, že momentálne existujú obavy, že diskusie medzi jednotlivými štátmi sa neskončia načas, keďže EK má podľa svojho časového harmonogramu plán predstaviť najneskôr v septembri.



List adresovaný EK podpísali Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Taliansko, Španielsko a Švédsko.