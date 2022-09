EÚ: EMA schválila dve vakcíny proti koronavírusovému variantu omikron

Amsterdam 1. septembra (TASR) – Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok odporučila povoliť používanie dvoch vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 prispôsobených jeho variantu omikron. TASR o tom informuje na základe oznámenia EMA zverejneného na webe tejto agentúry EÚ.



Rozhodnutie sa týka upravených vakcín Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech a Spikevax od výrobcu Moderna. Určené sú pre ľudí od 12 rokov, ktorým môžu byť podané najmenej tri mesiace po tom, ako dostali poslednú dávku aspoň základného očkovania pôvodnou vakcínou.



Tieto vakcíny sú upravenými verziami pôvodných očkovacích látok, zacielenými okrem pôvodného kmeňa vírusu aj proti omikronovému subvariantu BA.1. Podľa EMA "môžu rozšíriť ochranu proti rôznym variantom, a preto sa očakáva, že pomôžu zachovať optimálnu ochranu proti COVID-19". Vedľajšie účinky sú porovnateľné s pôvodnými vakcínami a sú obvykle mierne a krátkodobé, uviedla agentúra.



Odporúčanie povoliť upravené vakcíny prijal Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) na mimoriadnom zasadnutí. Jeho stanovisko teraz dostane Európska komisia, ktorá prijme konečné právne záväzné rozhodnutie.



EMA v tlačovej správe priblížila, že stratégiou EÚ je disponovať širokou škálou vakcín adaptovaných proti rôznym variantom SARS-CoV-2. Rozšíri to možnosti členských štátov pri príprave vakcinačných stratégií. Je to dôležitá súčasť boja proti pandémii, pretože nie je možné predpovedať, ako sa koronavírus v budúcnosti vyvinie a ktoré varianty sa budú šíriť túto zimu.



EMA dodala, že už posudzuje alebo bude čoskoro posudzovať upravené vakcíny proti ďalším variantom, ako sú subvarianty omikronu s označením BA.4 a BA.5.



Agentúra AP pripomína, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v súčasnosti spôsobuje celosvetovo takmer 80 percent prípadov nákazy koronavírusom subvariant omikronu BA.5.



Pôvodné vakcíny Comirnaty a Spikevax sú stále účinné pri zabraňovaní vážnemu ochoreniu, hospitalizácii a úmrtiu súvisiacemu s covidom a v EÚ sa budú naďalej používať najmä pri základnom očkovaní, vysvetlila tiež EMA. Určovať, kto by mal dostať aké vakcíny, budú príslušné národné úrady na základe faktorov ako miera infekcie, hospitalizácie a zaočkovanosti, riziko pre zraniteľné skupiny obyvateľstva či dostupnosť vakcín.