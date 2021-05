Emisie oxidu uhličitého z fosílnych palív klesli vlani v EÚ o desatinu

Brusel 7. mája (TASR) – Emisie oxidu uhličitého produkované pri spaľovaní fosílnych palív klesli vlani na území Európskej únie o desať percent. Uviedol to v piatok štatistický úrad EÚ (Eurostat), z vyhlásenia ktorého citovala agentúra AP. Pokles bol zaznamenaný počas platnosti epidemiologických obmedzení zavedených pre pandémiu nového koronavírusu.



Eurostat uviedol, že emisie vlani klesli v porovnaní s predošlým rokom vo všetkých 27 členských krajinách Únie. Najvyšší pokles zaznamenalo Grécko (pokles o 18,7 percenta), Estónsko (18,1), Luxembursko (17,9). Španielsko (16,2) a Dánsko (14,8 percenta). Naopak najmenej sa vlani emisie znížili na Malte (len jedno percento), v Maďarsku (1,7 percenta), Írsku (2,6) a Litve (2,6 percenta).



Slovensko podľa tabuľky uvedenej na stránke Eurostatu zaznamenalo približne osempercetný pokles takýchto emisii, podobne ako aj susedné Poľsko. Z krajín V4 si najviac polepšilo Česko, ktoré dosiahlo viac než 13-percentný pokles.



Eurostat zároveň uviedol, že príčiny poklesu emisií sa rôznili. „Najvyššie poklesy boli zaznamenané v súvislosti s (používaním) všetkých typov uhlia. Spotreba ropy a ropných produktov sa tiež znížila takmer vo všetkých členských štátoch, zatiaľ čo spotreba zemného plynu sa znížila iba v 15 členských štátoch, pričom v ďalších 12 sa zvýšila, prípadne ostala na rovnakej úrovni," priblížil Eurostat.



Emisie CO2 vznikajúce pri spotrebe energie tvoria v EÚ približne 75 percent všetkých človekom produkovaných skleníkových plynov. Ich množstvo ovplyvňuje množstvo faktorov, ako napríklad klimatické podmienky, veľkosť populácie jednotlivých krajín, doprava či priemyselné aktivity, približuje Eurostat.



EÚ sa v rámci tzv. Európskej zelenej dohody zaviazala znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Do roku 2050 by potom mala Únia dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu.