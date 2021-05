Europarlament sa nezdohodol na vzdaní sa patentu pre COVID vakcíny

Brusel 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu počas stredajšej rozpravy o zabezpečení globálneho prístupu k vakcínam proti COVID-19 nedospeli ku konsenzu, pokiaľ ide o návrh Svetovej zdravotníckej orgaizácie na dočasné upustenie od uplatňovania patentových práv na vakcíny zo strany farmaceutických spoločností.



Viacerí rečníci vyzvali Európsku komisiu, aby podporila vzdanie sa práv duševného vlastníctva pre vakcíny COVID-19, čo by mal byť zásadný krok pri urýchľovaní očkovania aj v chudobnejších krajinách sveta.



Ďalšia skupina europoslancov zasa upozornila, že vzdanie sa patentov, do ktorých aj EÚ veľa zainvestovala, je iba zdanlivo dobrý nápad, lebo by to neurýchlilo poskytovanie vakcín a naopak, poškodilo by inovácie ako také. Namiesto toho by podľa nich eurokomisia mala presadzovať dobrovoľné udeľovanie licencií zároveň s výmenou poznatkov a technológií a tiež intenzívnejšiu výstavbu výrobných zariadení napríklad v Afrike a iných menej rozvinutých regiónoch. To by bol podľa ich odkazu najrýchlejší spôsob, ako umožniť spravodlivejšiu globálnu distribúciu vakcín.



Poslanci naprieč politickými skupinami však spoločne kritizovali Spojené štáty a Britániu za hromadenie nadmerných dávok vakcín v čase, keď chudobnejšie krajiny sveta majú slabý alebo žiadny prístup k očkovacím látkam, a upozornili, že EÚ ako jediný zástupca vyspelej časti sveta takmer polovicu svojej produkcie vakcín exportovala do menej rozvinutých krajín.



Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za obchodnú politiku EÚ Valdis Dombrovskis pred europoslancami uviedol, že hoci je Únia pripravená rokovať o otázke vzdania sa patentových práv, ňou navrhované riešenia sa týkajú obmedzenia vývozných bariér, vyriešenia existujúcich prekážok vo výrobe vakcín, preskúmania povinných licencií, investícií do výrobných kapacít v rozvojových krajinách a tiež zvýšenia finančných príspevkov do medzinárodného vakcinačného programu COVAX.



O samostatnom uznesení v oblasti patentov na vakcíny budú poslanci hlasovať počas júnovej plenárnej schôdze (7. - 10. 6.) v Štrasburgu.