Európsky parlament odsúdil potláčanie práv LGBTI menšín v Poľsku

Brusel 17. septembra (TASR) - Európsky parlament (EP) prijal vo štvrtok uznesenie, v ktorom odsúdil potláčanie LGBTI menšín v Poľsku, pričom vyjadril obavy v súvislosti s legislatívnym a volebným systémom, ako aj s nezávislosťou súdnictva a dodržiavaním základných práv v tejto krajine.



Za prijatie uznesenia hlasovalo 513 poslancov, 148 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania.



EP odsúdil hromadné zatknutie a následné zaobchádzanie so 48 LGBTI aktivistami zo 7. augusta 2020. Odsudzuje aj kladné stanovisko poľského episkopátu k tzv. konverzným terapiám, ktorých cieľom je zmena sexuálnej orientácie či rodovej identity príslušníkov menšín.



Europoslanci vyjadrili obavy zo zhoršujúcej sa situácie v tejto súvislosti od roku 2017, keď sa Európska komisia (EK) rozhodla aktivovať postup voči Poľsku podľa článku 7 Zmluvy o EÚ. Zároveň vyzvali Radu EÚ, aby "konečne konala" v tomto postupe a ochraňovala tak poľské menšiny a právny štát.



"Poľská vláda zabudla, že demokracia nie je o vláde väčšiny, ale o rešpektovaní práva na odlišný názor a o ochrane menšín. Parlament prijal na túto tému desať uznesení a Komisia iniciovala štyri konania pre nesplnenie povinností členského štátu, poľské orgány však naďalej odmietajú dodržiavať európske hodnoty a pokračujú v konaní, ktoré je v rozpore s európskym právnym poriadkom," uviedol španielsky europoslanec Juan Fernando López Aguilar (S/D).



Článok 7 Zmluvy o EÚ je zameraný na ochranu právneho štátu v členských krajinách Únie. Súdne reformy v Poľsku podľa EÚ dospeli do stavu, keď je súdnictvo pod politickou kontrolou vládnucej väčšiny. Článok 7 by mohol viesť k sankciám Európskej únie proti Poľsku.