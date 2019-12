Európsky parlament vyzval maltského premiéra na okamžitú rezignáciu

Brusel 12. decembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli zaslal novému predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi list, v ktorej delegácia europarlamentu vyjadrila znepokojenie v súvislosti s politickým zasahovaním do vyšetrovania vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Europoslanci vyzvali maltského premiéra Josepha Muscata na okamžité odstúpenie. Informoval o tom vo štvrtok server lovinmalta.com.



"Naša delegácia vyjadrila znepokojenie nad odloženou rezignáciou predsedu vlády, avizovanou na 12. januára, a pozastavením činnosti parlamentu," uvádza sa v zmienenom liste. Podľa europoslancov to totiž predstavuje "vážne ohrozenie vyšetrovania" vraždy novinárky, ako aj "súvisiacich vyšetrovaní".



Správu delegácie by mali europarlamentu predložiť 15. decembra. Europoslanci už teraz vyzvali na naliehavé kroky: "Malta je súčasťou Európskej únie a všetky inštitúcie EÚ sú zodpovedné za zabezpečenie toho, aby sa európske hodnoty presadzovali na celom území EÚ."



Premiér Joseph Muscat sa v súčasnosti zúčastňuje na summite v Bruseli, ktorého témou je aj dlhodobý rozpočet EÚ (2021-27). Zdá sa však, že po niekoľkých verejných výzvach politikov a aktivistických skupín bude na programe summitu aj Malta, konštatuje lovingmalta.com.



Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Keitha Schembriho, bývalého vplyvného spolupracovníka premiéra Muscata, a exministra cestovného ruchu Konrada Mizziho.



Premiéra Muscata, ktorý avizoval, že odstúpi v polovici januára, kritici obviňujú, že marí spravodlivosť, aby chránil svojich politických spojencov a spolupracovníkov.