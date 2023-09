Európska prokuratúra ukončila prvú personálnu obmenu

Brusel 28. septembra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie (Rada EÚ) vo štvrtok v rámci personálnej obmeny Európskej prokuratúry (EPPO) vymenovali novú európsku prokurátorku – Mirandu De Meijerovú z Holandska. Informuje o tom spravodajca TASR.



De Meijerovú zvolili na neobnoviteľné šesťročné funkčné obdobie, výkon funkcie jej začne plynúť od 1. novembra 2023.



K jej vymenovaniu dochádza v súvislosti s čiastočným obnovením kolégia EPPO. Po vytvorení Európskej prokuratúry mali v rámci prechodných pravidiel pre prvé funkčné obdobie európski prokurátori z jednej tretiny členských štátov, ktorých určili žrebovaním, zastávať iba trojročný neobnoviteľný mandát. Cieľom bolo časovo rozložiť obnovenie EPPO a zachovať kontinuitu prác inštitúcie.



Prvá výmena sa týkala prokurátorov z Cypru, Grécka, Holandska, Litvy, Portugalska, Rakúska, Španielska a Talianska. Sedem nových európskych prokurátorov vymenovali už 27. júna a 20. júla.



Európski prokurátori dohliadajú na vyšetrovania a trestné stíhania cezhraničných finančných podvodov a spolu s európskou hlavnou prokurátorkou tvoria kolégium EPPO. V roku 2019 Rada EÚ a Európsky parlament vymenovali Lauru Kövesiovú z Rumunska za prvú európsku hlavnú prokurátorku.



Prokurátorov do EPPO vymenúvajú na neobnoviteľné obdobie šiestich rokov. Rada EÚ môže na konci tohto obdobia rozhodnúť o predĺžení ich funkčného obdobia o najviac tri roky.



Každý členský štát EÚ zapojený do EPPO nominuje kandidátov na funkciu európskeho prokurátora. Tí musia mať príslušné praktické skúsenosti s vnútroštátnymi právnymi systémami, finančným vyšetrovaním a medzinárodnou justičnou spoluprácou v trestných veciach. Rada EÚ spomedzi viacerých kandidátov vyberie jedného za príslušný členský štát.



Európska prokuratúra má sídlo v Luxemburgu, je nezávislým orgánom EÚ zodpovedným za vyšetrovanie, stíhanie a vynášanie rozsudkov pri trestných činoch proti finančným záujmom Únie – týka sa to podvodov, korupcie či cezhraničných podvodov s DPH nad desať miliónov eur.



V súčasnosti je do aktivít EPPO zapojených 22 členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)