EÚ: Ešte nie je neskoro predísť bezuzdnej klimatickej zmene

Brusel 9. augusta (TASR) - Ešte stále je čas predísť "bezuzdnej klimatickej zmene", ale iba vtedy, ak svet prijme politiku nulových emisií skleníkových plynov. Vyhlásil to v pondelok podpredseda EÚ pre klimatické otázky Frans Timmermans. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Ešte nie je neskoro, aby sme mohli zastaviť tento prúd a predísť klimatickej zmene. Dá sa to však iba vtedy, ak budeme konať rozhodne a spoločne," uviedol Timmermans na sociálnej sieti Twitter po tom, ako Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC) vydal znepokojivú správu o danej záležitosti.



Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval bohaté štáty, ale aj rozvojové banky, aby poskytli viac peňazí na adaptáciu na zmenu klímy v chudobnejších častiach sveta.



Podľa neho musí byť splnený predchádzajúci prísľub - získať 100 miliárd dolárov ročne.



Guterres povedal, že už nie je priestor pre meškanie alebo výhovorky. "S cieľom zabrániť klimatickej katastrofe musíme konať rázne už teraz," napísal na Twitteri.



Svetoví lídri majú podľa Guterresa poskytnúť konkrétne riešenia na nasledujúcom globálnom summite o zmenách klímy v novembri v škótskom Glasgowe. Toto stretnutie je považované za najdôležitejšie od klimatického summitu v Paríži v roku 2015, pripomína AFP.



IPCC v pondelok v správe uviedol, že každý scenár vývoja globálnej teploty predpokladá zvýšenie globálnej teploty o 1,5 stupňa Celzia do roku 2030, teda o desať rokov skôr, ako predpovedali predchádzajúce predpovede. Údaje podľa expertov ukazujú, že otepľovanie sa v uplynulých rokoch ešte zrýchlilo.



Správa, na ktorej sa podieľalo 234 vedcov, má viac ako 3000 strán. V jej záveroch sa píše, že globálne otepľovanie už urýchľuje zvyšovanie hladiny morí, roztápa ľadovce a zhoršuje extrémy počasia, ako sú vlny horúčav, suchá, záplavy a búrky.



Tropické cyklóny sú podľa správy IPCC stále silnejšie, zatiaľ čo arktický morský ľad a permafrost sa topí. Všetky tieto trendy sa podľa správy v nasledujúcich rokoch ešte zhoršia.