Európska únia evakuovala z Haiti všetkých svojich diplomatov

Brusel 11. marca (TASR) - Európska únia evakuovala z Haiti všetkých svojich diplomatických zamestnancov. Stalo sa tak z dôvodu "dramatického zhoršenia bezpečnostnej situácie" v tejto karibskej krajine, kde ozbrojené gangy ovládli veľkú časť jej hlavného mesta, uviedol v pondelok hovorca Európskej komisie Peter Stano.



Podľa agentúry AFP Stano dodal, že Európska únia je mimoriadne znepokojená vývojom na Haiti v posledných dňoch.



Informoval, že v reakcii na dramatické zhoršenie bezpečnostnej situácie na Haiti sa EÚ rozhodla obmedziť svoje aktivity priamo na mieste a presunula zamestnancov delegácie EÚ v Port-au-Prince na bezpečnejšie miesto mimo krajiny. Spresnil, že nevyhnutný personál pokračuje v práci, "ale nie zo samotného Haiti".



AFP doplnila, že štáty združené v Karibskom spoločenstve (CARICOM) pozvali na pondelok vyslancov Spojených štátov, Francúzska, Kanady a OSN, aby v rámci stretnutia na Jamajke prediskutovali násilnosti na Haiti i spôsoby, ako tomuto štátu poskytnúť pomoc.



Bezpečnostná situácia na Haiti sa postupne zhoršovala, odkedy sa premiérom a úradujúcim prezidentom po atentáte na Jovénela Mosea v roku 2021 stal Ariel Henry.



Odvtedy gangy, ktoré zarábajú na únosoch, pašovaní drog a vydieraní, ovládli viac ako 80 percent Port-au-Prince. Gangy požadujú Henryho demisiu.



Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že Henryho odchodom sa situácia upokojí; bývalý osobitný vyslanec USA na Haiti Daniel Foote však upozorňuje, že bezpečnostná situácia sa vyhrotila už natoľko, že jediným spôsobom, ako obnoviť poriadok, je teraz veľký medzinárodný zásah.



Podľa jeho názoru by takáto misia mala zahŕňať 5000 až 10.000 policajtov a mal by ju viesť štát so skúsenosťami s budovaním policajných kapacít, ako sú USA, Kanada, Británia, Francúzsko alebo iná krajina EÚ.



Plánované nasadenie 2000 kenských policajtov na Haiti, podporované OSN, by podľa Footea bolo nedostatočné. Podľa neho ide o samovražednú misiu, alebo - v tom lepšom prípade - len o plytvanie peniazmi.



Násilnosti na Haiti sa vystupňovali na prelome februára a marca, keď tamojšie ozbrojené gangy začali ofenzívu s cieľom zosadiť vládu, pričom zaútočili na policajné stanice, väznice a nemocnice a obliehali strategické miesta vrátane prístavu a letiska.



Povstanie gangov sa zintenzívnilo minulý piatok, keď sa desiatky zločincov zišli na Champ de Mars v centrálnej časti Port-au-Prince, kde sídlia vládne ministerstvá, veľvyslanectvá, konzuláty, banky a hotely, ako aj najvyšší súd a nachádza sa tam i oficiálne sídlo prezidenta.



Denník The Guardian v pondelok napísal, že polícia síce ešte ovláda Champ de Mars, ale zahraničné vlády povzbudzujú svojich občanov, aby opustili Haiti - majú totiž obavy, že Henryho vládu delí od pádu niekoľko dní alebo dokonca len hodín.