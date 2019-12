Exiloví katalánski politici dostali akreditáciu členov europarlamentu

Brusel 20. decembra (TASR) - Dvaja katalánski separatistickí politici dostali v piatok akreditáciu členov Európskeho parlamentu (EP) po tom, ako súd Európskej únie rozhodol, že Španielsko nemalo právo brániť im ujať sa poslaneckých mandátov.



Bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont a jeho minister zdravotníctva Toni Comín dorazili do budovy EP v Bruseli, aby si prevzali svoje preukazy pred davom reportérov, informuje agentúra AFP.



"Je to deň radosti - nielen pre nás, ale všetkých, ktorí veria v Európu založenú na vôli jej občanov," vyhlásil Puigdemont, už so svojím modrým parlamentným preukazom.



"Je to dôkaz, že stojí za to bojovať," dodal.



Puigdemonta a Comína zvolili do Európskeho parlamentu v máji, svojich kresiel sa však nemohli ujať, pretože žijú v dobrovoľnom exile v Belgicku a nezúčastnili sa na slávnostnej prísahe španielskych europoslancov, vyžadovanej španielskymi zákonmi.



Obaja patria ku katalánskym politikom a aktivistom, ktorých Madrid obviňuje z protištátnej činnosti pre účasť na organizácii zakázaného referenda o nezávislosti Katalánska z roku 2017.



Vo štvrtok Súdny dvor EÚ rozhodol, že členom EP prislúcha poslanecká imunita od chvíle, keď sú zverejnené výsledky eurovolieb, pričom by im malo byť umožnené ujať sa svojich kresiel.



Ak ich chce Španielsko stíhať, musí najskôr požiadať europarlament, aby ich zbavil imunity.



Madrid to dosiaľ neurobil, španielsky najvyšší súd však dal prokuratúre a obhajobe päť dní na predloženie svojich stanovísk pred tým, ako bude reagovať na verdikt Súdneho dvora EÚ.