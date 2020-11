EÚ finančne podporí utečencov z etiópskeho Tigraja

Brusel 19. novembra (TASR) – Európska komisia vo štvrtok informovala, že zmobilizuje sumu vo výške štyroch miliónov eur ako núdzovú pomoc na podporu presídlencov z Etiópie prichádzajúcich do Sudánu.



Ide o reakciu EÚ na ozbrojený konflikt v severoetiópskom regióne Tigraj, kde proti sebe bojujú federálna etiópska vláda a regionálna vláda Ľudový front oslobodenia Tigraja. Konflikt si už vyžiadal životy stoviek vojakov aj civilistov a vyháňa čoraz viac etiópskych utečencov do susedného Sudánu.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá upozornil, že rozvíjajúci sa konflikt vytvára skutočnú humanitárnu krízu a EÚ chce počiatočným financovaním pomôcť utečencom, ktorí museli opustiť svoje domovy.



„Žiadame strany konfliktu v Etiópii, aby umožnili humanitárnym pracovníkom úplný a neobmedzený prístup do všetkých oblastí postihnutých bojmi," vyhlásil Lenarčič. Komisár zároveň pochválil pripravenosť Sudánu ponúknuť útočisko Etiópčanom utekajúcim pred konfliktom.



Finančné prostriedky pôjdu v prospech mimovládnych organizácií a agentúry OSN pôsobiacich v štátoch Kassalá a Gedarif na východe Sudánu. Oba tieto regióny od vypuknutia násilností v etiópskom štáte Tigraj zaznamenali náhly príliv približne 30 000 utečencov. Tí vďaka finančnej podpore EÚ dostanú prístrešie, základné potraviny, prístup k zdravotnej starostlivosti a hygiene a budú chránení pred násilím.



Komisia upozornila, že samotný Sudán zápasí s vlastnou hlbokou humanitárnou krízou, prehlbujúcim sa prepadom ekonomiky, bezprecedentnými povodňami, náletmi kobyliek, ako aj pandémiou nového typu koronavírusu. Na svojom území už beztak hostí viac ako milión utečencov, väčšinou zo susedného Južného Sudánu.