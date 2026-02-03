< sekcia Zahraničie
Prieskum: Kto nosí cyklistické prilby a kto nedodržiava rýchlosť?
Nosenie cyklistickej prilby bolo jedným zo šiestich kľúčových ukazovateľov bezpečnosti cestnej premávky.
Autor TASR
Helsinki 3. februára (TASR) - Fínski cyklisti sú najsvedomitejší používatelia cyklistických prilieb, vyplýva z výsledkov porovnávacej štúdie členských štátov EÚ. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Údaje o Fínsku zhromaždilo Technické výskumné centrum (VTT), podľa ktorého prilbu používalo viac ako 70 percent tamojších cyklistov. Naproti tomu v Holandsku to bolo iba päť percent.
Fínsko predbehlo 16 ďalších krajín, v ktorých sa skúmali návyky nosenia prilieb. Vo všetkých krajinách cyklisti používali prilby častejšie vo vidieckych regiónoch v porovnaní s mestami, ukázala štúdia podľa tlačovej správy VTT.
V prípade dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti mimo obce (80 km/h) je však situácia vo Fínsku znepokojivá. Podľa štúdie ju dodržiava iba 35 percent fínskych vodičov.
„Prekročenie rýchlosti je naďalej významnou výzvou pre bezpečnosť cestnej premávky vo Fínsku a malo by sa vynaložiť väčšie úsilie na jej dodržiavanie,“ poznamenala vedúca výskumného tímu VTT Fanny Malinová. V odporúčaniach je preto zavedenie monitorovacích a komunikačných riešení a tiež zmeny v infraštruktúre.
Nosenie cyklistickej prilby bolo jedným zo šiestich kľúčových ukazovateľov bezpečnosti cestnej premávky, kam patrí aj dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti, používanie bezpečnostných pásov, jazda pod vplyvom alkoholu, bezpečnosť vozidiel a čas medzi oznámením dopravnej nehody a príjazdom prvej záchrannej jednotky.
