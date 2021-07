Agentúra Frontex vyšle 60 členov na litovsko-bieloruské hranice

Brusel 19. júla (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) v pondelok oznámila, že na budúci týždeň nasadí 60 svojich členov na litovské hranice s Bieloruskom. Litva je totiž na týchto hraniciach vystavená čoraz silnejšiemu migračnému tlaku.



Litovská pohraničná stráž podľa tlačovej agentúry Reuters uviedla, že tento rok vstúpilo na územie Litvy okolo 2100 migrantov, z toho len od začiatku júla to bolo asi 1400 utečencov, väčšina z nich pôvodom z Iraku.



Migračný tlak cez Bielorusko zosilnel po tom, ako bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rámci odvety za sankcie uvalené EÚ na predstaviteľov svojho režimu varoval, že jeho krajina nezastaví migrantov snažiacich sa dostať do EÚ cez Litvu. Litovská vláda v tejto súvislosti obviňuje úrady v Minsku z toho, že zámerne privážajú migrantov do Bieloruska leteckou cestou z Bagdadu a Istanbulu a potom ich posielajú do Litvy.



Nová misia Frontexu, o ktorú požiadala Litva, je prvou od nasadenia spoločných európskych pohraničných síl na pozemných hraniciach medzi Gréckom a Tureckom v marci 2020. Šesťdesiat vyslaných príslušníkov bude mať k dispozícii lokálny pomocný personál a do ich výbavy patrí aj 30 áut a dva vrtuľníky. Ich hlavnou úlohou bude registrovať a viesť rozhovory s migrantmi s cieľom zistiť, či majú alebo nemajú nárok na azyl.



Agentúra Reuters upozornila, že Litva medzitým začala stavať plot z ostnatého drôtu na hraniciach s Bieloruskom, jeho výstavba však viazne pre problémy pri obstarávaní materiálu. Litovská ministerka vnútra Agne Bilotaité oznámila, že ostnatý drôt by jej krajine mali dodať Slovinsko a Dánsko, rokovania však prebiehajú aj s dodávateľmi z iných krajín.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)