EÚ hľadá spôsoby, ako využiť zmrazené ruské aktíva na obnovu Ukrajiny

Brusel 4. decembra (TASR) - Konfiškácia časti z 28 miliárd eur ruských súkromných aktív zmrazených v členských štátoch EÚ a využitie ziskov vytvorených z viac ako 200 miliárd eur zmrazených ruských verejných aktív by poskytla "skutočnú záruku", že Rusko jedného dňa zaplatí za škody spôsobené na Ukrajine. V pondelok to uviedol eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders, informuje bruselský spravodajca TASR.



Európska komisia v súčasnosti diskutuje s Európskym parlamentom a Radou EÚ (členské štáty) o tvorbe právneho rámca, ktorý by umožnil konfiškáciu súkromného ruského majetku zmrazeného v krajinách EÚ. Zmrazený majetok možno v súčasnosti skonfiškovať iba v prípade, že bol spáchaný trestný čin a osoba s tým majetkom spojená bola odsúdená v súlade so zásadami právneho štátu EÚ.



Priestor, kde môže EÚ konať, je založený najmä na porušení európskych sankcií, čo sa už vníma ako trestný čin.



"Na základe tohto, z tých 28 miliárd eur, ktoré bolo možné zmraziť v EÚ, pravdepodobne bude možné zariadiť konfiškáciu častí tejto sumy na základe súdnych rozhodnutí založených na trestných činoch," vysvetlil Reynders novinárom po príchode na zasadnutie Rady EÚ pre spravodlivosť v Bruseli.



Komisár upozornil, že pokiaľ ide o verejné aktíva, v súčasnosti je v tejto veci známe rozhodnutie iba jedného členského štátu - Belgicka. To sa rozhodlo poskytnúť na obnovu Ukrajiny všetky úroky a príjmy vytvorené ziskom z aktív, ktoré sú v skutočnosti rezervami centrálnej banky Ruska



"Pokračujeme v skúmaní, ako ďaleko môžeme zájsť, ale potvrdzujem, že vďaka zmrazeniu 28 miliárd eur súkromných aktív a mobilizácii viac ako 200 miliárd verejných aktív máme skutočnú záruku, že nadíde deň, keď bude Rusko mať povinnosť zaplatiť," uviedol s odkazom na škody spôsobené Ukrajine v dôsledku ruskej agresie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)