EÚ ohlásila úspech pri spoločnom obstarávaní ochranných prostriedkov

Brusel 24. marca (TASR) - Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré Európska komisia (EK) s cieľom riešiť krízu spojenú s koronavírusom spustila pred týždňom (17.3.), sa ukázalo ako úspešné. V utorok poobede to uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Podľa tlačovej správy EK výrobcovia predložili ponuky na každú z požadovaných položiek, pričom v niektorých prípadoch ich ponuky presahujú množstvá požadované členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na spoločnom obstarávaní zdravotného materiálu. Spoločné obstarávanie zahŕňa najmä ochranné masky typu 2 a 3, ochranné rukavice a okuliare, ochranné štíty, chirurgické masky a kombinézy.



Úspech spoločného obstarávania podľa šéfky EK poskytuje záruky, že nemocnice, zdravotnícki pracovníci, opatrovateľské domy a pacienti, ktorí to potrebujú, budú mať potrebné vybavenie na ochranu pred koronavírusom a na obmedzenie šírenia tejto nákazy.



Vybavenie bude k dispozícii dva týždne po tom, ako členské štáty podpíšu zmluvy s výrobcami požadovaného zdravotníckeho materiálu.



Objednaný zdravotnícky materiál by mal čoskoro priniesť úľavu pre Taliansko a Španielsko, ale aj pre ďalších 23 členských štátov Únie. "Je teraz iba na členských krajinách, ako rýchlo podpíšu potrebné zmluvy," konštatovala von der Leyenová.



Na spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ. Ponuky od rôznych výrobcov sa vyhodnocujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v najbližších dňoch. Spoločné obstarávanie je pre členské štáty účinným spôsobom, ako nakupovať tovar na svetových trhoch, čomu napomáha koordinácia zo strany Európskej komisie.