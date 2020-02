EÚ investuje vyše 100 miliónov eur do nových projektov programu LIFE

Brusel 17. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila vyčlenenie investícií vo výške 101,2 milióna eur, určených na najnovšie projekty programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy.



Financie budú plynúť na podporu desiatich veľkých projektov v oblasti životného prostredia a klímy v deviatich členských štátoch EÚ: na Cypre, v Česku, Estónsku, vo Francúzsku, v Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Španielsku.



Výkonný podpredseda EK Frans Timmermans, zodpovedný za Európsku zelenú dohodu, vyhlásil, že projekty LIFE už dlhé roky zohrávajú významnú úlohu a v praxi majú citeľný vplyv. "Investícia 100 miliónov eur pomôže zachovať vzácne prírodné biotopy, zabezpečiť čistotu ovzdušia a znížiť mieru znečistenia mnohých jazier a riek v Európe," vysvetlil.



Integrované projekty pomáhajú dodržiavať právne predpisy Európskej únie v šiestich oblastiach: v prírode, vo vode, v ovzduší, odpadovom hospodárstve, zmierňovaní zmien klímy a v adaptácii na zmeny klímy.



Zámerom pri investíciách v rámci programu LIFE je uvoľniť dodatočné prostriedky vo výške vyše 6,5 miliardy eur, pretože členské štáty môžu využiť aj iné zdroje Európskej únie, napríklad poľnohospodárske, regionálne a štrukturálne fondy, program Horizont 2020, ako aj vnútroštátne fondy a investície súkromného sektora.



Veľké projekty slúžia na podporu Európskej zelenej dohody a ambíciám EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom. Zároveň pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy i druhy, od ktorých sú všetci ľudia závislí, uľahčiť prechod na obehové hospodárstvo, zlepšiť kvalitu ovzdušia a vody a zvýšiť odolnosť proti zmenám klímy v Európe.



V prípade Slovenska financie z programu LIFE pomôžu dosiahnuť súlad so smernicami EÚ o kvalite ovzdušia a znížiť mieru, do akej je obyvateľstvo vystavené škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie. Tieto výhody pocíti aj susediace Česko, ktoré má s kvalitou ovzdušia podobné problémy.



Program LIFE je finančným nástrojom Európskej únie pre životné prostredie a ochranu klímy. Funguje od roku 1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo už vyše 5400 projektov v EÚ i v tretích krajinách.



Integrované projekty LIFE sa zaviedli v roku 2014. Rozpočet na obdobie 2014-20 bol stanovený na úrovni 3,4 miliardy eur. V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-27 navrhuje eurokomisia zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 percent.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)