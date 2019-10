EÚ: Islamský štát zostáva hrozbou aj po zabití Baghdádího

Brusel 28. októbra (TASR) - Európska únia v pondelok varovala, že takzvaný Islamský štát (IS) predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu aj po nedeľňajšom zabití vodcu tejto extrémistickej organizácie abú Bakra Baghdádího.



Islamský štát "aj naďalej zostáva veľkou hrozbou. Musíme byť "naďalej mimoriadne opatrní, aby sme zmiernili riziká s ním spojené," uviedla hovorkyňa vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci Maja Kocijančičová.



Zabitie Baghdádího v tejto súvislosti označila za vážny úder pre IS, ale zároveň len za ďalší krok na ceste k porážke terorizmu inšpirovaného touto organizáciou. Pre dosiahnutie tohto cieľa je podľa nej potrebné pokračujúce odhodlanie a medzinárodná spolupráca.



Kocijančičová v tomto kontexte upozornila na potrebu stabilizácie Sýrie a Iraku, ktorých rozsiahle oblasti ešte pred niekoľkými rokmi patrili medzi bašty IS a jeho samozvaného kalifátu.



Abú Bakr Baghdádí zahynul počas nedeľňajšej operácie amerických síl na severozápade Sýrie. Podľa prezidenta USA Donalda Trumpa sa Baghdádí odpálil za pomoci samovražednej vesty počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti



Operácia, pri ktorej zabili Baghdádího, sa odohrala pri malej dedine Báríšá v sýrskej provincii Idlib. Jeho nástupcom na čele IS sa stal bývalý vojak z Iraku Abdalláh Kardáš, známy ako hádží Abdalláh Afarí.