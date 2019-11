EÚ je ochotná dať 50 mil. eur na posilnenie tureckej pobrežnej stráže

Brusel 6. novembra (TASR) - Európska únia je pripravená zaplatiť Turecku 50 miliónov eur, aby pomohla posilniť tureckú pobrežnú stráž a zabrániť tak zvýšenému prílevu migrantov. Podľa tlačovej agentúry AP to v stredu uviedol vysoký predstaviteľ EÚ.



Dôvodom tohto opatrenia je skutočnosť, že čoraz viac migrantov opúšťa územie Turecka v nádeji, že nájdu útočisko alebo prácu v Európe.



Grécke úrady sa v posledných mesiacoch sťažujú na prudký nárast počtu prichádzajúcich migrantov. V letných mesiacoch prichádzali na Lesbos a na iné ostrovy vo východnom Egejskom mori, ktoré sú blízko tureckého pobrežia. Tábory na gréckych ostrovoch, financované EÚ, sú preplnené a dochádza v nich k prejavom násilia.



"Pripravili sme súbor opatrení vo výške okolo 50 miliónov eur," povedal pre AP zástupca generálneho riaditeľa pre politiku rozširovania EÚ Maciej Popowski. Zároveň spresnil, že časť financií EÚ by mala "zlepšiť kapacity tureckej pobrežnej stráže na vykonávanie pátracích a záchranných operácií" na mori. Zvyšok finančnej pomoci by sa použil na zlepšenie podmienok v strediskách pre migrantov a na pomoc tým, čo získali povolenie na pobyt, aby sa lepšie integrovali do tureckej spoločnosti.



Vyčlenená pomoc by sa čerpala z rozpočtu určeného na prípravu Turecka na vstup do EÚ a zo samostatného fondu pre mier a stabilitu.



Turecko je kandidátom na členstvo v EÚ, ale prístupové rokovania boli zmrazené pre opatrenia prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vedúce k oslabeniu demokracie, právneho štátu, nezávislosti súdnictva, slobôd médií a k obvineniam z porušovania ľudských práv v tejto krajine.



EÚ a Turecko začiatkom roka 2016 uzavreli dohodu, ktorá utlmila migračné toky do Európy, pričom Únia sa zaviazala zaplatiť Turecku šesť miliárd eur v prospech riešenia situácie vyše troch miliónov utečencov zo Sýrie na území Turecka.



Ankara však tvrdí, že uvedená suma je nedostatočná a Brusel koná príliš pomaly pri uvoľňovaní jednotlivých tranží. Popowski počas stredajšieho stretnutia s poslancami Európskeho parlamentu priznal, že Turecko začiatkom októbra priamo požiadalo eurokomisára pre migráciu Dimitrisa Avramopulosa o ďalšie peniaze. Podľa jeho slov však následná vojenská operácia tureckej armády v severnej Sýrii situáciu ešte viac skomplikovala, pretože EÚ sa nechce zapojiť do pokusov tureckej vlády o presťahovanie utečencov do severovýchodnej Sýrie pod kontrolou tureckej armády, odkiaľ sa snaží vytlačiť Kurdov, a odmieta financovať akékoľvek turecké vojenské akcie.



Spravodajca TASR Jaromír Novak