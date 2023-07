EÚ je pripravená na užšie kontakty s Tureckom

Brusel 20. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa vo štvrtok dohodli, že EÚ by mala znovu nadviazať kontakty s Tureckom v súvislosti s jeho ašpiráciami na členstvo v eurobloku. Európski ministri však stanovili viacero podmienok a nepodporili žiadosť Ankary o oživenie prístupového procesu. Uvádza to TASR za základe správy agentúry Reuters.



"Rokovali sme o tom, ako sa znova venovať Turecku," povedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po rokovaní ministrov. "Sme presvedčení, že je obojstranný záujem rozvíjať silnejšie vzťahy medzi Tureckom a Európskou úniou," dodal.



Upozornil, že EÚ chce, aby Turecko tiež urobilo nejaký posun, najmä v súvislosti s Cyprom, ktorý je tiež členskou krajinou EÚ. Severnú časť tohto ostrova okupuje Turecko od roku 1974.



Vyriešenie záležitosti s Cyprom v súlade s príslušnou rezolúciou OSN bude podľa Borrellových slov pri obnovení rokovaní s Tureckom kľúčové. "Nevyhnutné bude aj dodržiavanie základných slobôd a hodnôt tak, ako sú definované v európskom Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd," povedal.



Turecko je oficiálnou kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od roku 1999, pripomína Reuters. Prístupové rozhovory však stagnujú od roku 2016 z dôvodu obáv eurobloku z porušovania ľudských práv a právneho štátu.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však 10. júla žiadal opätovné otvorenie rokovaní, ktoré spojil so súhlasom Turecka na vstup Švédska do NATO.



"Otvorte najskôr cestu k vstupu Turecka do Európskej únie a potom my otvoríme cestu Švédsku, tak ako sme ju otvorili Fínsku," uviedol Erdogan pred odchodom na summit NATO v litovskom Vilniuse.



Vysokopostavený turecký predstaviteľ pre Reuters nedávno uviedol, že Ankara zo strany EÚ očakáva konkrétne kroky v záležitostiach ako bezvízové cestovanie či uzavretie niektorých kapitol v prístupových rokovaniach. Západ by podľa tohto predstaviteľa mal Turecko podporiť finančne.