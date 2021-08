EÚ je pripravená pomôcť Litve pri ochrane vonkajších hraníc

Vilnius 2. augusta (TASR) - Migračnú krízu v Litve možno vyhodnotiť ako provokáciu zo strany bieloruského režimu. Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii vo Vilniuse komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová.



"Táto (migračná kríza) je provokáciou režimu (Alexandra) Lukašenka," vyhlásila eurokomisárka a dodala, že EÚ musí ukázať, že nedovolí nelegálny vstup migrantov na svoje územie.



Podľa agentúry TASS Johanssonová vo Vilniuse informovala, že EÚ je pripravená poskytnúť Litve komplexnú pomoc. "Sme pripravení financovať ďalšie opatrenia Európskej komisie na boj proti nelegálnej migrácii," povedala eurokomisárka.



Podľa nej bude v blízkej budúcnosti do Vilniusu vyslaná delegácia Európskej komisie, aby prediskutovala detaily "o možnostiach financovania posilnenia ochrany hraníc".



Litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité v nedeľu počas stretnutia s Johanssonovou uviedla, že Vilnius dúfa v pomoc EÚ pri financovaní opatrení na zaistenie technického zabezpečenia litovskej časti vonkajších hraníc EÚ, ktoré bude stáť - podľa predbežných odhadov - 500 miliónov eur.



Od začiatku roka bolo na litovsko-bieloruských hraniciach zadržaných 3832 nelegálnych migrantov z Ázie a Afriky, ktorí na územie Litvy vstúpili z Bieloruska. To je takmer 50-krát viac migrantov, ako v tejto časti Litvy zaregistrovali za celý rok 2020.



Migračný tlak cez Bielorusko zosilnel po tom, ako bieloruský prezident Alexander Lukašenko v rámci odvety za sankcie uvalené EÚ na predstaviteľov svojho režimu varoval, že jeho krajina nezastaví migrantov snažiacich sa dostať do EÚ cez Litvu. Litovská vláda v tejto súvislosti obviňuje úrady v Minsku z toho, že zámerne privážajú migrantov do Bieloruska letecky z Bagdadu a Istanbulu a potom ich posielajú do Litvy.