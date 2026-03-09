< sekcia Zahraničie
EÚ je pripravená posilniť ochranu námornej dopravy na Blízkom východe
Únia podľa vyhlásenia zostáva spoľahlivým partnerom krajín Blízkeho východu v náročnej bezpečnostnej situácii a je pripravená prispieť k deeskalácii napätia a návratu k diplomatickým rokovaniam.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 9. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa v pondelok zdôraznili význam námorných obranných operácií EÚ Aspides a Atalanta. Ich cieľom je ochrana kľúčových námorných trás a predchádzanie narušeniu dôležitých dodávateľských reťazcov. Zároveň vyjadrili ochotu podľa potreby ich upraviť a posilniť, aby lepšie reagovali na situáciu na Blízkom východe. Informuje o tom TASR.
Urobili tak počas videokonferencie s lídrami Jordánska, Egypta, Bahrajnu, Libanonu, Sýrie, Turecka, Arménska, Iraku, Kataru, Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, Saudskej Arábie a Ománu, ktorá bola venovaná najnovšiemu vývoju v súvislosti s vojnou medzi Izraelom, USA a Iránom.
Diskusia sa zamerala na bezpečnosť regiónu a globálnu energetickú bezpečnosť počas súčasného konfliktu. Po začiatku útokov sa námorná doprava cez Hormuzský prieliv takmer úplne zastavila a zemný plyn v Európe zdražel zhruba dvojnásobne.
Von der Leyenová a Costa „dôrazne odsúdili nerozlišujúce útoky Iránu a vyjadrili plnú solidaritu s obyvateľmi regiónu“. Zároveň sa poďakovali partnerom za pomoc pri repatriácii desaťtisícov občanov EÚ, ktorí po vypuknutí konfliktu uviazli na ich území.
Únia podľa vyhlásenia zostáva spoľahlivým partnerom krajín Blízkeho východu v náročnej bezpečnostnej situácii a je pripravená prispieť k deeskalácii napätia a návratu k diplomatickým rokovaniam. „Hoci medzinárodný poriadok založený na pravidlách je pod tlakom, pevne veríme, že dialóg a diplomacia sú jedinou schodnou cestou vpred,“ zdôraznili von der Leyenová a Costa vo vyhlásení.
Šéfka Európskej komisie počas videokonferencie oznámila, že Únia začne v utorok posielať humanitárnu pomoc do Libanonu približne pre 130.000 ľudí. Podľa údajov OSN tam bolo v posledných dňoch z domovov vysídlených takmer 700.000 ľudí v dôsledku izraelských útokov na proiránske hnutie Hizballáh. Tamojšie úrady uviedli, že pri úderoch počas uplynulého týždňa zahynulo 394 ľudí a viac než 1160 ďalších utrpelo zranenia.
Urobili tak počas videokonferencie s lídrami Jordánska, Egypta, Bahrajnu, Libanonu, Sýrie, Turecka, Arménska, Iraku, Kataru, Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, Saudskej Arábie a Ománu, ktorá bola venovaná najnovšiemu vývoju v súvislosti s vojnou medzi Izraelom, USA a Iránom.
Diskusia sa zamerala na bezpečnosť regiónu a globálnu energetickú bezpečnosť počas súčasného konfliktu. Po začiatku útokov sa námorná doprava cez Hormuzský prieliv takmer úplne zastavila a zemný plyn v Európe zdražel zhruba dvojnásobne.
Von der Leyenová a Costa „dôrazne odsúdili nerozlišujúce útoky Iránu a vyjadrili plnú solidaritu s obyvateľmi regiónu“. Zároveň sa poďakovali partnerom za pomoc pri repatriácii desaťtisícov občanov EÚ, ktorí po vypuknutí konfliktu uviazli na ich území.
Únia podľa vyhlásenia zostáva spoľahlivým partnerom krajín Blízkeho východu v náročnej bezpečnostnej situácii a je pripravená prispieť k deeskalácii napätia a návratu k diplomatickým rokovaniam. „Hoci medzinárodný poriadok založený na pravidlách je pod tlakom, pevne veríme, že dialóg a diplomacia sú jedinou schodnou cestou vpred,“ zdôraznili von der Leyenová a Costa vo vyhlásení.
Šéfka Európskej komisie počas videokonferencie oznámila, že Únia začne v utorok posielať humanitárnu pomoc do Libanonu približne pre 130.000 ľudí. Podľa údajov OSN tam bolo v posledných dňoch z domovov vysídlených takmer 700.000 ľudí v dôsledku izraelských útokov na proiránske hnutie Hizballáh. Tamojšie úrady uviedli, že pri úderoch počas uplynulého týždňa zahynulo 394 ľudí a viac než 1160 ďalších utrpelo zranenia.