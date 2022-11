EÚ je sklamaná z klimatickej dohody OSN o emisiách

Šarm aš-Šajch 19. novembra (TASR) - Európska únia vyjadrila v nedeľu sklamanie z nedostatku ambícií v oblasti znižovania emisií v najnovšej klimatickej dohode. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Európska únia sem prišla, aby sa dohodla na ráznych slovách, a sme sklamaní, že sme to nedosiahli," povedal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za klimatickú politiku Frans Timmermans na záverečnom zasadnutí Klimatického summitu OSN (COP27) v letovisku Šarm aš-Šajch pri Červenom mori. Podľa neho dohoda niektorým krajinám umožní vyhýbať sa plneniu záväzkov.



"To, čo máme pred sebou, nie je dostatočným krokom vpred pre ľudí a planétu," povedal. EÚ presadzovala prísnejšie záväzky na zníženie emisií s cieľom obmedziť globálne otepľovanie.



EÚ síce nezablokovala záverečnú dohodu, ale pohrozila, že ak nedosiahne lepšie záväzky v oblasti emisií, odstúpi od rozhovorov. Timmermans poukázal na rozhodnutie Únie podporiť vytvorenie fondu "strát a škôd" pre krajiny najviac ohrozené globálnym otepľovaním. V minulosti to Európa odmietala kvôli obavám z možnej zodpovednosti. Jeho vznik presadzovala skupina krajín známa ako G77, ktorá zahŕňa vyše 130 rozvojových krajín aj Čínu.



"Čelíme morálnej dileme, pretože táto dohoda nestačí na zmiernenie (otepľovania)," povedal Timmermans. "Odídeme a tým zabijeme fond, o ktorý zraniteľné krajiny tak tvrdo bojovali celé desaťročia?... Nie. Bola by to obrovská chyba a obrovská premárnená príležitosť na riešenie klimatických zmien," povedal.



Znenie klimatickej dohody musí teraz schváliť takmer 200 krajín zúčastňujúcich sa na summite v Egypte.