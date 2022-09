EÚ je znepokojená Erdoganovými vyhláseniami o gréckych ostrovoch

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska únia v pondelok vyjadrila "znepokojenie" v súvislosti s "nepriateľskými vyhláseniami" tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana týkajúcich sa gréckych ostrovov v Egejskom mori. Znepokojenie tlmočil hovorca šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella Peter Stano, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Agentúra AFP pripomenula, že turecký prezident 3. septembra pohrozil Grécku, že zaplatí "vysokú cenu" za to, že grécke bojové lietadlá narúšajú turecký vzdušný priestor a "obťažujú" turecké lietadlá nad Egejským morom.



"Vaša okupácia ostrovov nás nijako nezaväzuje. Keď príde čas, urobíme, čo bude potrebné. Môžeme prísť náhle v noci," povedal Erdogan s odkazom na grécke ostrovy nachádzajúce sa pri brehoch Turecka. Použil pri tom podobnú rétoriku, akú používal v súvislosti s tureckými vojenskými operáciami na severe Sýrie.



Borrellov hovorca počas tlačovej konferencie upozornil, že ide o "nepriateľské vyjadrenia tureckého politického vedenia proti Grécku a gréckemu ľudu".



"Takéto nepriateľské vyjadrenia vyvolávajú vážne obavy," zdôraznil Stano. Exekutíva EÚ podľa neho očakáva, že sa Turecko zdrží akejkoľvek ďalšej verbálnej eskalácie a zaviaže sa udržiavať dobré susedské vzťahy s Gréckom.



"Vo vzťahoch s Gréckom by sa každá nevyriešená otázka mala riešiť pokojne, prostredníctvom dialógu v dobrej viere, v súlade s medzinárodným právom a v súlade s princípom dobrých susedských vzťahov," povedal hovorca.



Pripomenul, že Grécko je členskou krajinou Európskej únie a Turecko by malo rešpektovať suverenitu a integritu členských krajín EÚ.



AFP uviedla, že Atény opakovane obviňujú turecké lietadlá z prelietavania nad gréckymi ostrovmi pri hraniciach s Tureckom a spor medzi oboma susednými štátmi. Turecko na druhej strane odsudzuje prítomnosť vojsk na gréckych ostrovoch v blízkosti tureckej pevniny, čo je podľa Ankary v rozpore s mierovými zmluvami podpísanými po prvej a druhej svetovej vojne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)