EÚ je znepokojená evakuáciou civilistov nariadenou Izraelom

Brusel 5. júla (TASR) — Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell a eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v piatok v spoločnom vyhlásení vyjadrili znepokojenie z operácie izraelskej armády a evakuáciami v lokalite Chán Júnis v Pásme Gazy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Borrell aj Lenarčič zdôraznili, že EÚ je "hlboko znepokojená" rozkazom izraelskej armády evakuovať civilistov z oblasti tamojšieho utečeneckého tábora, ktorý sa týka približne 250.000 ľudí.



"Tieto príkazy ohrozujú aj pacientov Európskej nemocnice, jednej z mála zostávajúcich čiastočne fungujúcich nemocníc na juhu Pásma Gazy," uviedli Borrell a Lenarčič v tlačovej správe. Zranení a chorí pacienti z Európskej nemocnice, vrátane tehotných žien a starších ľudí, boli nútení presťahovať sa do iných zariadení, pričom zdravotnícky personál sa snažil zachrániť zdravotnícke vybavenie.



Rozhodnutie Izraela o evakuácii podľa nich zvýši preplnenosť nemocníc a spôsobí vážne výpadky v už aj tak preťažených fungujúcich nemocniciach v čase, keď je prístup k pohotovostnej zdravotnej starostlivosti kritický.



Borrell a Lenarčič zdôraznili, že aby evakuácie neboli násilným vysídlením, musia byť v súlade s medzinárodným humanitárnym právom zaručujúcim bezpečnosť pri tranzite a riadne ubytovanie evakuovaných ľudí v oblastiach považovaných za bezpečné útočisko.



Izrael je zodpovedný za to, že vysídlené osoby sa budú môcť po skončení operácie vrátiť do svojich domovov. Presídlené osoby okrem toho musia mať prístup k potrebným základným službám.



EÚ vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v regióne zmobilizovala všetky svoje krízové a humanitárne nástroje na nasmerovanie potrebnej pomoci do Pásma Gazy. To zahŕňa zdravotnícky materiál, lieky a výrazné zvýšenie finančných prostriedkov pre humanitárnych partnerov Únie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)