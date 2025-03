EÚ je znepokojená incidentmi v srbskom parlamente

Brusel/Belehrad 5. marca (TASR) - Komisárka EÚ pre rozšírenie Marta Kosová vyjadrila v stredu znepokojenie v súvislosti s incidentmi, ku ktorým došlo v utorok v srbskom parlamente. Obavy vyvolávajú aj útoky na občiansku spoločnosť v Srbsku, dodala Kosová, ktorá vyzvala na zmiernenie napätia a vytvorenie podmienok pre dialóg. Na svojom webe o tom v stredu informoval denník Danas, píše TASR.



Kosová na sieti X napísala, že parlament musí byť miestom demokratickej diskusie v záujme všetkých občanov a musí v plnej miere plniť svoju úlohu. Odsúdila aj útoky voči občianskej spoločnosti v Srbsku. Vyzvala na deeskaláciu napätia, a to vytvorením podmienok pre inkluzívny dialóg zahŕňajúci všetky zainteresované strany: politikov, inštitúcie a zástupcov občianskej spoločnosti s cieľom zaoberať sa "reformami potrebnými pre európsku budúcnosť Srbska".



Zasadnutie srbského parlamentu v utorok dymovnicami, slzotvorným plynom, hádzaním vajec a potýčkami narušili poslanci opozície. Zranenia pritom utrpeli tri vládne poslankyne, z ktorých jedna je v ôsmom mesiaci tehotenstva.



Srbský prezident Aleksandar Vučič v reakcii v utorok večer žiadal vyvodiť trestnú zodpovednosť pre osoby zodpovedné za tieto násilnosti. Vo vystúpení v provládnej komerčnej televízii TV Pink Vučič ostro obvinil opozíciu z výtržníctva a vyhlásil, že "nič podobné sme v Srbsku za posledných 35 rokov nezažili".



Prokuratúra v Belehrade požiadala ministerstvo vnútra, aby zhromaždilo informácie, dôkazy a identifikovalo osoby zodpovedné za dianie v parlamente, ktoré označila za "závažný trestný čin proti verejnej bezpečnosti".



Väčšinu pyrotechniky do parlamentu priniesol opozičný poslanec a líder konzervatívnej Novej demokratickej strany Srbska Miloš Jovanovič, ktorý sa k tomu priznal v utorok na tlačovej konferencii. Poprel však, že by v parlamente došlo k vážnym incidentom.



Podpredsedníčka opozičnej Strany slobody a spravodlivosti Marinika Tepičová uviedla, že opoziční poslanci sa rozhodli pre protestnú akciu, pretože vládna koalícia spolu s návrhom na zmenu zákona o vysokých školách, s ktorým opozícia súhlasí, schválila aj ďalšie body programu schôdze, ktoré opoziční poslanci žiadali stiahnuť.



Poslanec opozičného ľavicového frontu zelených Radomir Lazovič v stredu vyhlásil, že opozícia je pripravená prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Zdôraznil súčasne, že opozičníci považujú za svoju povinnosť "zabrániť inštitucionálnemu násiliu, ktoré sa odohráva v parlamente". Podľa svojich slov nevylučuje, že sa podobné akcie budú opakovať.



Opozícia okrem toho považovala utorkové zasadnutie parlamentu za nelegitímne a trvala na tom, aby sa najprv formálne potvrdila demisia premiéra Miloša Vučiča, ktorú podal 28. januára, čo by znamenalo pád celej vlády.



Srbský parlament v stredu pokračoval v plenárnej schôdzi. Bezpečnostné kontroly pri vchodoch do budovy sprísnili. Bol vydaný zákaz nosiť do rokovacej sály jedlo a tekutiny, uviedla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).