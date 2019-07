EÚ je znepokojená oznámením Iránu o porušení jadrovej dohody

Irán v nedeľu vyhlásil, že poruší podmienky jadrovej dohody z roku 2015 a začne s obohacovaním uránu nad rámec limitu stanoveného v danom dokumente.

Brusel 7. júla (TASR) - Európska únia vyjadrila "mimoriadne znepokojenie" nad rozhodnutím Iránu začať obohacovať urán na vyššiu úroveň, než aká je stanovená v medzinárodnej jadrovej dohode so svetovými mocnosťami z roku 2015. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na Maju Kocijančičovú, hovorkyňu šéfky zahraničnej politiky EÚ Federicy Mogheriniovej.



"Vyzvali sme Irán, aby neprijal ďalšie opatrenia, ktoré porušujú jadrovú dohodu," uviedla Kocijančičová.



Irán v nedeľu vyhlásil, že poruší podmienky jadrovej dohody z roku 2015 a začne s obohacovaním uránu nad rámec limitu stanoveného v danom dokumente. Medzinárodná dohoda, oficiálne označovaná ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Irán dohodu uzavrel so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ.



"Sme v kontakte s ďalšími zúčastnenými stranami JCPOA, čo sa týka ďalších krokov v súlade s podmienkami JCPOA vrátane stretnutia spoločnej komisie," dodala v tejto súvislosti Kocijančičová.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu uviedol, že zmienené oznámenie Iránu považuje za "veľmi nebezpečný krok". Zároveň vyzval "svojich priateľov", lídrov Francúzska, Británie a Nemecka, aby vzhľadom na prijatie tohto opatrenia uvalili na Teherán tvrdé sankcie.



Krok Teheránu zahŕňajúci rafinovanie uránu za hodnotu 3,67 percenta, ktorú stanovila jadrová dohoda, prichádza napriek odporu zo strany Európskej únie a Spojených štátov, ktoré od dohody vlani odstúpili.



Británia a Nemecko žiadajú Irán, aby zvrátil zámer porušiť jadrovú dohodu



Diplomacie Spojeného kráľovstva a Nemecka vyzvali v nedeľu Irán, aby zastavil a zvrátil svoje plány na ďalšie porušenie medzinárodnej jadrovej dohody z roku 2015. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Zatiaľ čo Spojené kráľovstvo ostáva dohode plne zaviazané, Irán musí okamžite zastaviť a zvrátiť všetky činnosti, ktoré nie sú v súlade s jeho záväzkami," píše sa v reakcii britského ministerstva zahraničných vecí. Londýn dodal, že ďalšie kroky v rámci podmienok dohody koordinuje s ostatnými účastníkmi JCPOA.



Berlín rovnako v nedeľu apeloval na Teherán, aby prestal podnikať opatrenia, ktoré by podkopávali dohodu o nešírení jadrových zbraní.



"Oznámenie Iránu, že začal obohacovať urán za hranicu 3,67 percenta, nás mimoriadne znepokojilo," uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí. "Dôrazne naliehame na Irán, aby zastavil a zvrátil všetky činnosti, ktoré nie sú v súlade s jeho záväzkami."



Hovorca nemeckej diplomacie dodal, že Berlín je v kontakte s ďalšími európskymi signatármi tejto dohody - Britániou a Francúzskom - a o ďalšom postupe sa rozhodujú spoločne.



Vinu za súčasné napätie pripisuje Irán Spojeným štátom, ktoré pod vedením súčasného prezidenta Donalda Trumpa od dohody vlani odstúpili a uvalili na Teherán sériu sankcií.