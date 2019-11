EÚ je znepokojená rozhodnutím Iránu obnoviť obohacovanie uránu

Brusel 5. novembra (TASR) - Európska únia je "veľmi znepokojená" najnovšími krokmi Iránu, ktorý ohlásil obnovenie svojich zmrazených činností zameraných na obohacovanie uránu. Uviedla to v utorok hovorkyňa Európskej komisie (EK) Maja Kocijančičová a zdôraznila, že pre EÚ je "čoraz ťažšie" podporovať medzinárodnú dohodu o iránskom jadrovom programe, ktorá bola uzavretá v roku 2015.



"Veľmi nás znepokojilo vyhlásenie prezidenta Hasána Rúhániho ohľadom záväzkov Teheránu. Naliehame na Irán, aby neprijímal ďalšie opatrenia, ktoré by ešte viac oslabili dohodu o jadrovom programe, ktorú je čoraz ťažšie brániť," uviedla Kocijančičová v mene šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriniovej.



Iránsky prezident Hasan Rúháni v utorok oznámil, že Irán naplní 1044 centrifúg fluoridom uránovým (UF6) - plynným uránom, čím sa ešte viac vzdiali od záväzkov plynúcich zo Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA, tzv. jadrovej dohody) z roku 2015. Úmysel iránskej vlády pokračovať v závode Fordo (180 km južne od Teheránu) v činnostiach na obohacovanie uránu, ktoré boli zmrazené v súlade s Viedenskou dohodou o iránskom jadrovom programe, je vnímaný ako ďalší krok k zníženiu iránskych záväzkov a ako reakcia na vlaňajšie jednostranné odstúpenie USA z tejto dohody.



Kocijančičová pred európskymi novinármi spresnila, že EÚ založí svoje ďalšie hodnotenie situácie na základe správy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), jedinej inštancie, ktorá je oprávnená overovať dodržiavanie záväzkov iránskej strany.



"Mogheriniová však upozornila, že je stále ťažšie obhajovať a zachovávať dohodu. Veľmi jasne sme povedali, že naša vôľa presadzovať naše záväzky závisí od dodržiavania záväzkov zo strany Iránu," uviedla hovorkyňa exekutívy EÚ. Kocijančičová zároveň dodala, že Únia bude aj naďalej naliehať na Irán, aby okamžite ukončil opatrenia prijaté v rozpore s jeho záväzkami a zdržal sa akýchkoľvek ďalších opatrení, ktoré by mohli jadrovú dohodu ohroziť.



Islamská republika vyrába v súčasnosti obohatený urán na úrovni vyššej ako je 3,67-percentný limit stanovený v dohode z Viedne a nerešpektuje ani stanovenú hranicu 300 kg zásob slabo obohateného uránu. Dohodou z júla 2015 sa Irán zaviazal, že drasticky obmedzí svoje jadrové činnosti, aby zaručil ich výlučne civilný charakter. Protihodnotou bolo čiastočné zrušenie medzinárodných sankcií, ktoré dusili ekonomiku tejto krajiny.



Tlačová agentúra AFP uviedla, že Teherán ubezpečuje medzinárodnú spoločnosť, že je pripravený vrátiť sa k úplnému plneniu svojich záväzkov a rešpektovaniu jadrovej dohody, len čo ostatné zmluvné strany splnia svoje záväzky a podniknú konkrétne kroky, aby vyšli v ústrety Iránu, najmä pokiaľ ide o povolenia na vývoz ropy.



