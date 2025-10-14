< sekcia Zahraničie
EÚ je znepokojená správami o násilných stretoch v Pásme Gazy
EÚ sa obáva, že takéto cielené zabíjanie a akty pomsty by mohli pokračovať.
Autor TASR
Brusel/Gaza 14. októbra (TASR) - Európska únia je znepokojená správami, podľa ktorých si strety medzi palestínskym radikálnym hnutím Hamas a členmi ozbrojených gangov v Pásme Gazy vyžiadali už niekoľko obetí na životoch. V utorok o tom informoval hovorca šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej, uviedla agentúra DPA, píše TASR.
Prvé správy o násilnostiach medzi členmi Hamasu a ozbrojenými klanmi v Pásme Gaze sa objavili už počas uplynulého víkendu - od prvých hodín platnosti prímeria medzi Izraelom a Hamasom. EÚ sa obáva, že takéto cielené zabíjanie a akty pomsty by mohli pokračovať.
„Vyzývame všetky strany, aby konali zdržanlivo a nezapájali sa do aktivít, ktoré by mohli ohroziť prímerie,“ povedal hovorca.
„Ako EÚ opakujeme, že Hamas nesmie mať v budúcnosti žiadnu úlohu v riadení Pásma Gazy. Hamas sa musí odzbrojiť,“ zdôraznil.
Spravodajcovia agentúry AFP informovali, že vo viacerých mestách v Pásme Gazy, na trhoch i na cestách videli príslušníkov bezpečnostných síl Hamasu. Očití svedkovia agentúre AFP v utorok hlásili intenzívne boje v štvrti Šudžáajá v meste Gaza, v ktorých sa jednotka napojená na Hamas stavia proti ozbrojeným klanom a gangom, pričom niektoré z nich údajne podporuje Izrael.
Palestínsky bezpečnostný zdroj v Gaze na margo toho pre AFP objasnil, že tzv. odstrašujúce sily - ako nedávno vytvorený orgán v rámci bezpečnostného aparátu Hamasu - vykonávajú operáciu na „neutralizáciu hľadaných osôb.“ Tieto operácie majú podľa zdroja za cieľ zabezpečiť bezpečnosť a stabilitu v rôznych oblastiach Pásma Gazy.
Bezpečnostná situácia v Pásme Gazy je po uzavretí prímeria s izraelskou armádou veľmi krehká - experti pripúšťajú aj mocenské vákuum či občiansku vojnu. Ak by totiž kontrolu nad Pásmom Gazy prevzali velitelia ozbrojených formácií, mohol by nastať vývoj podobný situácii v Líbyi alebo Somálsku.
