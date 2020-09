EÚ je znepokojená správami o zatýkaní bieloruských opozičných lídrov

Brusel 7. septembra (TASR) – Európska komisia vyjadrila v pondelok znepokojenie nad správami z Bieloruska týkajúcimi sa údajného zatýkania vodcov opozície v Bielorusku.



Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella počas tlačovej videokonferencie potvrdil, že Európska únia vie o informáciách naznačujúcich možný únos, resp. únos poprednej predstaviteľky bieloruskej opozície Maryje Kalesnikavovej a ďalších vodcov bieloruskej opozície.



Stano spresnil, že eurokomisia sa snaží získať viac informácií a zároveň dodal, že to, čo sa deje v Bielorusku možno označiť ako pokračujúce represie úradnej moci voči civilnému obyvateľstvu, pokojne demonštrujúcim ľuďom a politickým aktivistom.



„EÚ má jasné posolstvo. Sme hlboko znepokojení pokračujúcimi represiami a zastrašovaním obyvateľstva nezdôvodneným zatýkaním, veľmi často svojvoľným zatýkaním a zatýkaním, ktoré je politicky motivované. To je neprijateľné," uviedol Stano.



EÚ podľa neho vyzýva zodpovedné bieloruské úrady na okamžité prepustenie nezákonne zadržaných osôb. Stano zároveň pripomenul, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť pripravuje sankčný zoznam osôb z Bieloruska, na ktorom sa ocitnú ľudia, ktorí sa dopustili neospravedlniteľných činov voči bieloruskému ľudu.



Bieloruské ministerstvo vnútra, tamojší Vyšetrovací výbor i Výbor pre štátnu kontrolu v pondelok odmietli tvrdenia, že zadržali členov opozičnej koordinačnej rady vrátane Maryje Kalesnikavovej.



Predtým sa objavila správa, že v pondelok v centre Minska neznáme osoby donútili Kalesnikavovú, aby nastúpila do mikrobusu, ktorým ju odviezli na neznáme miesto. Momentálne nie je známe, kde sa táto opozičná aktivistka nachádza.



Od rána neskorého predpoludnia nevie koordinačná rada nadviazať telefonické spojenie ani so svojím tlačovým tajomníkom Antonom Radňankovom a výkonným tajomníkom rady Ivanom Kravcovom.