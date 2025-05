Kallasová trvá na prímerí pred začiatkom rokovaní Ruska a Ukrajiny

Londýn 12. mája (TASR) - Vysoká predstaviteľka Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v pondelok obvinila Rusko z „hrania hier“ a uviedla, že pred akýmikoľvek mierovými rokovaniami sa musia strany dohodnúť na prímerí. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



„Aby sa mohli začať akékoľvek mierové rokovania, musí byť prímerie. Nemôže sa rokovať počas paľby,“ vyhlásila Kallasová v Londýne pred stretnutím ministrov zahraničných vecí Nemecka, Británie, Francúzska, Talianska, Španielska a Poľska v rámci skupiny Weimar+ o Ukrajine. Dodala, že „na Rusko je potreba vyvinúť tlak, pretože hrá hry“.



„Na to chcieť mier sú potrební dvaja. Na vojnu stačí jeden. Vidíme, že Rusko jednoznačne chce vojnu,“ uviedla Kallasová s odvolaním sa na informácie o tom, že Rusko v noci zaútočilo na územie Ukrajiny s viac ako sto bezpilotnými útočnými dronmi.



Šéfka európskej diplomacie sa kladne stavia k možnosti novej dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorý by mohla byť podpísaná budúci týždeň na prvom vzájomnom summite od Brexitu. Podľa Kallasovej je vzťah s Veľkou Britániu „v týchto turbulentných časoch veľmi dôležitý“.



Ukrajina a jej európski spojenci - Francúzsko, Nemecko, Británia a Poľsko - v sobotu v Kyjeve oznámili, že sa dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímerí s platnosťou od pondelka 12. mája. Rusku v prípade odmietnutia pohrozili uvalením ďalších sankcií.



Putin na to reagoval v noci na nedeľu návrhom na uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája v Istanbule. Podľa Putina by mali nadviazať na bod, kde boli v roku 2022 po začiatku vojny zastavené.