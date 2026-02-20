< sekcia Zahraničie
EÚ, Kanada a Británia reagujú na verdikt k clám, Trump má záložný plán
Spôsob, akým zaviedol globálne „recipročné“ clá, označilo za nezákonný šesť z deviatich sudcov Najvyššieho súdu USA.
Autor TASR
Washington/Brusel/Londýn/Ottawa 20. februára (TASR) - Európska únia podrobne analyzuje rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o zrušení väčšiny plošných ciel, ktoré zaviedol prezident Donald Trump na dovoz z krajín celého sveta. Kanada v reakcii uviedla, že verdikt súdu potvrdil, že clá Spojených štátov sú neopodstatnené. Británia chce s americkou administratívou rokovať o jeho dôsledkoch. Informovali mali o tom zahraničné médiá a spravodajské agentúry, píše TASR.
Šéf Bieleho domu označil rozsudok za „hanbu“, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa, podľa ktorého sa Trump takto vyjadril počas stretnutia s viacerými guvernérmi a povedal, že má "záložný plán".
Spôsob, akým zaviedol globálne „recipročné“ clá, označilo za nezákonný šesť z deviatich sudcov Najvyššieho súdu USA. Verdikt sa týka opatrení, ktoré presadzoval na základe zákona určeného na využitie v prípade národnej núdze IEEPA. Sudcovia rozhodli, že tento zákon neumožňuje prezidentovi zavádzať clá. Takúto právomoc americká ústava dáva podľa nich Kongresu USA.
„Zostávame v úzkom kontakte s vládou USA, aby nám objasnila kroky, ktoré mieni podniknúť v reakcii na toto rozhodnutie,“ uviedol hovorca Európskej únie Olof Gill a zdôraznil, že podniky na oboch stranách Atlantického oceána sú závislé od „stability a predvídateľnosti obchodných vzťahov“.
EÚ a USA v júli minulého roka uzavreli dohodu, že väčšinu tovaru vyvážaného do Spojených štátov z Únie bude platiť clo vo výške 15 percent.
Kanadský minister zodpovedný za obchod s USA Dominic Blanc podľa agentúry AFP povedal, že clá zavedené Trumpom boli neopodstatnené. Zároveň však podotkol, že napriek rozhodnutiu zostávajú v platnosti tzv. sektorové clá, ktoré spôsobujú Kanade najväčšie problémy a ovplyvňujú oceliarsky, hutnícky a automobilový priemysel.
Britská vláda v krátkom vyhlásení vyjadrila očakávanie, že „výhodná obchodná pozícia“ Spojeného kráľovstva voči USA bude naďalej pretrvávať. „Budeme spolupracovať s (americkou) vládou, aby sme pochopili, aký vplyv bude mať rozhodnutie na clá pre Spojené kráľovstvo a zvyšok sveta,“ uviedla.
Rozsudok Najvyššieho súdu USA nemá vplyv na celú Trumpovu colnú politiku. Vzťahuje sa na recipročné clá uvalené v reakcii na obchodné praktiky, ktoré USA považovali za nespravodlivé, ako aj samostatné clá zamerané na Mexiko, Kanadu či Čínu v súvislosti s nelegálnym tokom drog a migráciou. Trump využil clá aj na zabezpečenie obchodných dohôd s EÚ, Južnou Kóreou, Japonskom a ďalšími partnermi, ako aj na obmedzenie nákupov ruskej ropy Indiou.
