EÚ káže dôkladnejšie monitorovať zlúčeniny v celom reťazci pitnej vody

Brusel 19. januára (TASR) - Na základe stredajšieho rozhodnutia Európskej komisie (EK) sa pitná voda v celej EÚ bude musieť dôkladnejšie monitorovať z hľadiska potenciálneho výskytu dvoch zlúčenín narúšajúcich endokrinnú sústavu – beta-estradiolu a nonylfenolu – v celom reťazci zásobovania vodou.



Rozhodnutie EK je v súlade so smernicou EÚ o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu platnej od minulého roka.



Exekutíva EÚ v stredu predstavila prvý zoznam nových zlúčenín, ktoré je potrebné pozorne monitorovať a pri ktorých výskyte je nevyhnutné situáciu riešiť. Sústava endokrinných žliaz, žliaz s vnútorným vylučovaním, produkuje biologicky aktívne látky, hormóny, ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych orgánov tela a prenášajú informácie vo vnútri tela.



Eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti uviedol, že čo sa týka noriem kvality pitnej vody z vodovodu, nemožno robiť žiadne kompromisy.



"Uvádzame do platnosti nové pravidlá, ktoré nielen zabraňujú známym znečisťujúcim látkam, ale poskytujú nám aj nástroje na riešenie novovznikajúcich problémov. Začneme dvoma látkami, ktoré sú endokrinnými disruptormi a ovplyvňujú naše zdravie, životné prostredie a biodiverzitu," vysvetlil komisár.



Sinkevičius spresnil, že po zostavení zoznamu sledovaných látok a zlúčenín majú členské štáty EÚ povinnosť do 12. januára 2023 zaviesť do praxe požiadavky na monitorovanie vody v rámci celého dodávateľského reťazca pitnej vody. Zároveň musia prijať aj opatrenia v prípade prekročenia hraničných hodnôt týchto látok.



Ak sa medzičasom objavia v pitnej vode nové látky, ktoré by mohli predstavovať potenciálne zdravotné riziko – ako sú endokrinné disruptory, liečivá alebo mikroplasty –, eurokomisia ich pridá na dnes zverejnený zoznam.



Komisia pripomenula, že nový mechanizmus prispeje k dosiahnutiu cieľov Stratégie EÚ pre chemické látky a akčného plánu EÚ s názvom "Smerom k nulovému znečisťovaniu ovzdušia, vody a pôdy", ktoré boli prijaté v roku 2021.











