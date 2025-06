EÚ: Kľúčové je posilnenie konkurencieschopnosti a integrácia trhu

Brusel 27. júna (TASR) - Posilnenie konkurencieschopnosti Európy a ďalšia integrácia jednotného trhu sú kľúčové pre udržanie prosperity a sociálneho modelu platného v EÚ. Vyplýva to zo záverov Európskej rady, ktoré lídri 27-člennej EÚ schválili vo štvrtok (26.6.) krátko pred polnocou. V záveroch venovaných energetike je aj osobitná zmienka o Slovensku, informuje spravodajca TASR.



V časti venovanej hospodárskemu vývoju lídri spresnili, že posilnenie konkurencieschopnosti Európy a integrácia jednotného trhu sú kľúčové pre udržanie prosperity a sociálneho modelu, čo tiež prispeje k posilneniu globálneho vplyvu a postavenia Únie ako dôveryhodného partnera. Túto úlohu podľa šéfov vlád a štátov podporí aj posilnenie medzinárodnej úlohy eura.



V tejto súvislosti lídri vyzvali inštitúcie EÚ, aby pokračovali v práci na posilnení eura, a to aj ako rezervnej a transakčnej meny. Zároveň privítali splnenie konvergenčných kritérií zo strany Bulharska a odobrili návrh Európskej komisie, aby Bulharsko prijalo euro 1. januára 2026.



V oblasti energetiky lídri opätovne zdôraznili dôležitosť vybudovania skutočnej energetickej únie do roku 2030 s plne integrovaným a prepojeným energetickým trhom. K týmto výzvam patrí aj zaistenie energetickej bezpečnosti a odolnosti i bezpečnosti dodávok cenovo dostupnej a čistej energie pre všetky členské štáty.



Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po summite uviedol, že nemožno hovoriť o jednotnom trhu s energiami ak ceny energií budú vo východnej časti Európy oveľa vyššie ako na Západe. „Tie ceny by mali byť rovnaké, ale nie sú. Je tlak na eurokomisiu, aby tento problém vyriešila,“ skonštatoval.



Jeden z bodov 32 záverov zameraný na znižovanie energetickej závislosti a posilnenie strategickej autonómie Európy zmieňuje aj Slovensko. Uvádza, že lídri zdôrazňujú dôležitosť bezpečnosti dodávok, dostupnosti a právnej istoty a riešenia obáv členských štátov, a to aj s cieľom zabezpečiť ekonomicky životaschopné alternatívne tranzitné trasy energie s ohľadom na špecifiká vnútrozemských krajín.



„Európska rada vyzýva Európsku komisiu, aby podporila členské štáty pri riešení týchto obáv, víta proces dohodnutý medzi Komisiou a Slovenskom a vyzýva ostatné členské štáty, aby v prípade potreby podporili dohodnuté ciele,“ uvádza sa v prijatom dokumente.



Európska rada vyzvala na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ aj prostredníctvom inovácií a podpory vedúceho postavenia Európy v oblasti technológií, najmä inovačných technológií. Cieľom je odstrániť rozdiely v produktivite medzi EÚ a inými regiónmi sveta, prehĺbiť jednotný trh a posilniť priemyselnú základňu Únie. Dodali, pri zabezpečovaní konkurencieschopnosti je dôležité pokračovať v zjednodušovaní pravidiel, znižovaní administratívnej záťaže a tvorbe jasného, jednoduchého a proinovačného regulačného rámca.



Fico doplnil, že pri rokovaniach o obchode lídri hovorili o vzťahoch s USA a Čínou, kde ich šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová informovala o tom, aký plán má EÚ pri rokovaniach s USA o clách, aby uzavrela dohodu do 9. júla.



Lídri zopakovali výzvy na odstránenie zostávajúcich prekážok na jednotnom trhu, najmä v oblasti služieb a tovaru a presadzovania pravidiel jednotného trhu.



Podľa záverov by sa osobitná pozornosť mala venovať výzvam, ktorým čelí automobilový, lodný, letecký a energeticky náročný priemysel, ako je oceliarsky, kovospracujúci a chemický.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)