Kódex postupov proti šíreniu hoaxom je v online prostredí uspešný

Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) privítala v utorok priebežnú správu týkajúcu sa Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií prijatom v októbri 2018 zo strany Európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA).



Správa podľa EK potvrdzuje, že nový kódex poskytol základ pre štruktúrovaný dialóg a má pozitívny vplyv na boj proti dezinformáciám v online prostredí, a to aj napriek viacerým nedostatkom.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá ocenila, že kódex postupov ako aj dialóg eurokomisie so signatármi tohto kódexu vykazujú počiatočný pozitívny vplyv.



"Táto správa ešte viac povzbudí naše prípravy akčného plánu európskej demokracie, ktorý navrhne aj opatrenia na boj proti dezinformáciám a vyvíjajúcim sa hrozbám pre naše demokracie," uviedla Jourová. Pripomenula, že uvedený akčný plán sa zameria aj na vytvorenie transparentnejšej a zodpovednejšej politickej diskusie v digitálnom svete.



Podľa eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona poukázala aj pandémia koronavírusu na dôležitosť boja proti dezinformáciám s mobilizáciou všetkých relevantných hráčov - od internetových platforiem až po overovateľov faktov a verejné orgány. "Tento rok objasníme úlohy a povinnosti internetových platforiem prijatím zákona o digitálnych službách," odkázal Breton.



Komisia spresnila, že čoskoro zverejní štúdiu nezávislej konzultantskej spoločnosti Valdani, Vicari and Associates (VVA), s ktorou uzavrela zmluvu o pomoci pri hodnotení Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií.



Exekutíva EÚ zároveň oznámila, že Európsky univerzitný inštitút vo Florencii bol vybraný na zriadenie takzvaného Európskeho observatória digitálnych médií (EDMO), ktoré má vzniknúť v júni tohto roka a ktorého cieľom bude podporovať spoluprácu s výskumnými pracovníkmi v oblasti dezinformácií a tiež nezávislými overovateľmi faktov.



