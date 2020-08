Európska komisia ukončila ďalšie rozhovory o nákupe vakcíny

Brusel 13. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že uzavrela sondážne rozhovory so spoločnosťou Janssen Pharmaceutica NV o nákupe potenciálnej vakcíny proti chorobe COVID-19. Už 31. júla EK rokovala o tejto otázke s farmaceutickým koncernom Sanofi-GSK.



Plánovaná zmluva so spoločnosťou Janssen Pharmaceutica, ktorá patrí do skupiny Johnson & Johnson, má poskytnúť všetkým členským štátom EÚ možnosť kúpiť si budúcu vakcínu. Budú ju môcť tiež venovať krajinám s nízkymi príjmami alebo presmerovať do iných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).



Zmluvný rámec predvída, že len čo sa ukáže, že vakcína vyvinutá uvedenými farmaceutickými firmami je bezpečná a účinná na COVID-19, eurokomisia v mene všetkých členských štátov EÚ bude mať právo na počiatočný nákup 200 miliónov dávok vakcíny a možnosť nakúpiť ďalších 200 miliónov dávok.



Komisia zároveň upozornila, že intenzívne diskusie vedie aj s ostatnými výrobcami vakcín.



"Naše rokovania zamerané na zaistenie širokého portfólia očkovacích látok pre občanov EÚ a pre celý svet budú pokračovať nezmenšeným tempom. Bezpečná a účinná vakcína rozhodne prispeje k ochrane občanov pred vírusom," uviedla eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.



Konečným cieľom tohto úsilia je, aby sa vakcína dostala ku každému občanovi EÚ.



Cieľom prieskumných rozhovorov, ktoré EK vo štvrtok uzavrela s Johnson & Johnson, je financovanie dohody o predbežnom nákupe vakcín prostredníctvom nástroja núdzovej podpory.



Európska stratégia pre očkovacie látky, ktorú EK prijala 17. júna, si kladie za cieľ zabezpečiť všetkým európskym občanom kvalitné, bezpečné, efektívne a cenovo dostupné vakcíny v priebehu 12 až 18 mesiacov.



Za týmto účelom má exekutíva EÚ, so súhlasom členských štátov, uzavrieť dohody o predbežnom nákupe s výrobcami vakcín, keď budú uvedené na trh.



Európska komisia sa zároveň zaviazala, že zabezpečí, aby prístup k vakcíne mal každý štát na svete, v duchu hesla "nikto nebude v bezpečí, kým všetci nebudú v bezpečí".