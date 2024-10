EÚ koordinovala prvú evakuáciu pacientov priamo z Pásma Gazy

Brusel 1. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok informovala, že Európska únia pomáha evakuovať pacientov z Pásma Gazy, píše spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že EÚ v pondelok koordinovala prvú evakuáciu pacientov priamo z Pásma Gazy. Osem pacientov, ktorí potrebujú urgentnú zdravotnú starostlivosť, spolu s 24 sprevádzajúcimi rodinnými príslušníkmi, previezli do nemocníc v Bukurešti v Rumunsku, kde im poskytnú potrebnú zdravotnú starostlivosť.



Ide v poradí už o piatu operáciu evakuácie palestínskych pacientov, uskutočnenú v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany po aktivácii mechanizmu Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).



Podľa tlačovej správy EK sa pondelková operácia uskutočnila v úzkej spolupráci s Rumunskom, WHO a Koordináciou činnosti vlády na územiach Izraela (COGAT).



Doteraz prostredníctvom únijného mechanizmu civilnej ochrany evakuovali 45 pacientov vo vážnom stave do Španielska, Belgicka a Talianska.



Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) pod správou EK medzitým pokračuje v koordinácii s členskými štátmi EÚ a je odhodlané pokračovať v evakuácii ďalších pacientov z oblasti, kde prebieha vojna medzi izraelskou armádou a hnutím Hamas.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)