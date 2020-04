EÚ koordinuje a spolufinancuje zdravotnú pomoc Taliansku

Brusel 7. apríla (TASR) - Tímy európskych lekárov a zdravotných sestier z Rumunska a Nórska, ktoré v rámci boja proti pandémii COVID-19 boli nasadené prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany v Taliansku, boli vyslané do Milána a Bergama. Ich úlohou je pomôcť preťaženým talianskym zdravotníkom. Rakúsko prostredníctvom tohto mechanizmu ponúklo Taliansku vyše 3000 litrov dezinfekčného prostriedku. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK), ktorá túto európsku pomoc koordinuje a spolufinancuje.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá upozornila, že zdravotné sestry a lekári, ktorí opustili svoje domovy, aby pomohli kolegom v iných členských štátoch, sú "skutočnými tvárami európskej solidarity".



"Ďakujem Rumunsku, Nórsku a Rakúsku za to, že prišli na podporu Talianska v čase, ktorý je pre celý kontinent taký ťažký. Toto je solidarita EÚ v akcii," dodal eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. Spresnil, že Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) pracuje nepretržite so všetkými členskými štátmi EÚ, aby zabezpečilo, že pomoc bude nasmerovaná tam, kde je to najviac potrebné.



Taliansko zároveň aktivovalo aj družicový systém EÚ Copernicus s cieľom zmapovať zdravotné zariadenia a verejné priestory počas núdzovej situácie spôsobenej koronavírusom.



V pondelok Taliansko dostalo dodávku osobných ochranných prostriedkov koordinovaných prostredníctvom ERCC. Viacero členských štátov EÚ poslalo do Talianska ochranné pomôcky, ako sú masky, kombinézy a ventilátory, ďalšie krajiny zas preberajú talianskych pacientov na ošetrenie do nemocníc na svojom území.