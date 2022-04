EÚ koordinuje evakuáciu ukrajinských pacientov do 11 európskych krajín

Brusel 25. apríla (TASR) - Európska komisia doteraz pomohla koordinovať evakuáciu takmer 200 ukrajinských pacientov z krajín, ktoré prijímajú najviac utečencov pred vojnou na Ukrajine, do nemocníc v iných európskych štátoch. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v pondelok spresnila, že prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany Poľsko, Slovensko, ale aj Moldavsko a samotná Ukrajina požiadali ostatné štáty EÚ o pomoc pri evakuácii pacientov, ktorí potrebujú lekársku pomoc.



Vojna na Ukrajine pokračuje a ďalší utečenci z krajiny poznačenej vojnou stále prichádzajú do Európy. Zdravotné systémy v krajinách susediacich s Ukrajinou kvôli tomu čelia značnému tlaku aj na svoje zdravotné systémy.



V reakcii na to EÚ pomohla skoordinovať evakuáciu takmer 200 ukrajinských pacientov do ďalších 11 európskych krajín: Belgicko, Dánsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.



Evakuáciu pacientov podporilo aj prvé lekárske evakuačné lietadlo rescEU. Lietadlo je financované zo zdrojov EÚ a jeho hostiteľskou krajinou je Nórsko, ktoré nie členom EÚ, ale zúčastňuje sa na mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v tejto súvislosti upozornil, že medzi miliónmi ľudí, ktorí utekajú pred ruskou agresiou na Ukrajine, sú aj chronicky chorí pacienti a tí, ktorí naliehavo potrebujú špecializovanú lekársku starostlivosť. "Sme svedkami silnej solidarity zo strany európskych štátov, ktoré poskytujú nemocničné lôžka na liečbu tých, ktorí to najviac potrebujú. To zachraňuje životy a uvádza solidaritu EÚ do praxe," opísal situáciu komisár.



spravodajca TASR Jaromír Novak