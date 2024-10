EÚ: Krajiny BRICS by mali vyzvať Putina na ukončenie vojny na Ukrajine

Brusel 23. októbra (TASR) - Európska únia v stredu apelovala na lídrov zúčastňujúcich sa na summite skupiny BRICS v Rusku, aby prezidenta Vladimira Putina vyzvali na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Na summite v Kazani sa zúčastňuje viac než 20 lídrov vrátane čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, indického premiéra Naréndru Módího a iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána.



Hovorca Európskej komisie Peter Stano tvrdí, že Rusko svoje predsedníctvo v BRICS "zneužíva", pričom poukázal na skutočnosť, že na Putina je Medzinárodným trestným súdom (ICC) so sídlom v Haagu od marca 2023 vydaný zatykač. ICC vtedy obvinil Putina i ruskú ombudsmanku pre ľudské práva Mariju Ľvovovú-Belovovú z vojnového zločinu, ktorým je deportácia ukrajinských detí do Ruska.



Európska únia podľa Stana verí, že všetci účastníci summitu BRICS v Kazani využijú túto udalosť a opätovne vyzvú Putina, aby okamžite ukončil vojnu proti Ukrajincom.



V Kazani sa so šéfom Kremľa stretne aj generálny tajomník OSN António Guterres. Túto schôdzku ostro skritizovala Ukrajina, ktorá pripomenula, že Guterres odmietol jej pozvanie na mierový summit vo Švajčiarsku, no do Ruska na summit BRICS prišiel.



Hovorca eurokomisie povedal, že šéf OSN má podporu Bruselu. "Veríme, že posilní výzvu adresovanú Rusku a Putinovi, aby úplne a bezpodmienečne zastavili brutálnu agresiu voči ukrajinskému národu," doplnil.