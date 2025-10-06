< sekcia Zahraničie
EÚ kritizovala priebeh komunálnych volieb v Gruzínsku
Brusel/Tbilisi 6. októbra (TASR) — Európska únia v nedeľu kritizovala priebeh sobotňajších komunálnych volieb v Gruzínsku, ktoré sa podľa nej konali v období rozsiahlych represií voči opozícii. Informovala o tom agentúra DPA.
„Mesiace represií proti nezávislým médiám, schválenie zákonov namierených proti občianskej spoločnosti, väznenie predstaviteľov opozície a aktivistov a zmeny volebného zákona v prospech vládnucej strany drasticky obmedzili možnosť konania spravodlivých volieb. Veľká časť opozície tieto voľby bojkotovala a volebná účasť bola relatívne nízka,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú politiku veci Kaji Kallasovej a eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej.
Vzhľadom na to, že sa očakávajú nové masové protesty proti vláde, Kallasová a Kosová vyzvali na pokoj a zdržanlivosť a naliehali na gruzínske úrady, aby rešpektovali práva občanov na slobodu zhromažďovania a prejavu.
Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu bezprostredne po skončení volieb do ulíc hlavného mesta Tbilisi, aby protestovali proti podľa nich čoraz autoritárskejšej politike vládnucej strany Gruzínsky sen. Pri stretoch bolo zranených 21 policajtov a šesť demonštrantov, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Bezpečnostné zložky zatkli aj niekoľko údajných organizátorov protestov.
Premiér Irakli Kobachidze označil nepokoje za pokus o prevrat, keďže protestujúci sa v sobotu večer snažil vniknúť do prezidentského paláca. Aj v nedeľu sa pred budovou parlamentu v Tbilisi zhromaždilo niekoľko stoviek demonštrantov, do večera neboli hlásené žiadne incidenty. Ministerstvo vnútra varovalo demonštrantov pred „pokračovaním akcií“ z predchádzajúceho večera a pohrozilo masívnymi protiopatreniami.
Situácia v Gruzínsku je vyhrotená parlamentných volieb konaných vlani v októbri, v ktorých zvíťazila strana Gruzínsky sen. Opozícia ich výsledky odmietla uznať a oznámila, že bude bojkotovať parlament. Obvinila tiež Gruzínsky sen z marenia snáh o vstup Gruzínska do EÚ, ktorý je zakotvený v ústave. Strana tieto obvinenia odmieta s tým, že ochraňuje stabilitu krajiny, ktorú sa podľa nej zahraničné sily s pomocou opozičných subjektov usilujú zatiahnuť do vojny na Ukrajine.
