EÚ kritizovala rozhodnutie o odklade palestínskych volieb

Brusel 30. apríla (TASR) – Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v piatok kritizoval rozhodnutie palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása o odklade dlhoočakávaných volieb na palestínskych územiach. Tento krok označil za veľké sklamanie, píše agentúra AFP.



„Rozhodnutie posunúť plánované voľby na palestínskych územiach vrátane volieb do zákonodarného zboru pôvodne naplánovaných na 22. mája, je hlbokým sklamaním," uviedol Borrell vo vyhlásení. Vyzval tiež, aby bol „bezodkladne stanovený nový dátum volieb".



„Všetky zúčastnené palestínske strany dôrazne podporujeme v tom, aby nadviazali na úspešné rozhovory palestínskych frakcií z posledných mesiacov," povedal Borrell. „Opakovane vyzývame Izrael, aby uľahčil uskutočnenie volieb na všetkých palestínskych územiach vrátane východného Jeruzalema," dodal. Zároveň vyzval všetky zúčastnené strany, aby zachovali pokoj.



„Pevne veríme, že silné, inkluzívne, zodpovedné a fungujúce demokratické palestínske inštitúcie založené na dodržiavaní zásad právneho štátu a ľudských práv sú dôležité pre Palestínčanov, demokratickú legitimitu a v konečnom dôsledku aj pre dvojštátne riešenie (židovsko-palestínskej otázky)," zdôraznil.



Abbás svoje rozhodnutie odložiť parlamentné i prezidentské voľby, (ktoré sa mali konať 31. júla) oznámil vo štvrtok večer s tým, že hlasovanie sa uskutoční až vtedy, keď v ňom bude zaručená účasť obyvateľov východného Jeruzalema. Malo ísť o prvé voľby na palestínskych územiach po 15 rokoch.



Podľa pozorovateľov súviseli dohady, že Abbás zruší voľby, najmä s tým, že hnutie Hamas by v parlamentných voľbách mohlo dosiahnuť dobrý výsledok, a to pre zväčšujúce sa rozpory vnútri Abbásovho Fatahu.



Hamas ovláda pásmo Gazy – územie s dvoma miliónmi obyvateľov – ale snaží sa rozšíriť svoj vplyv aj na Západný breh Jordánu, kde žije 2,8 milióna Palestínčanov a kde vládne hnutie Fatah.



Izrael a západné krajiny považujú Hamas za teroristickú skupinu a pravdepodobne by bojkotovali každú palestínsku vládu, ktorej by bol súčasťou.