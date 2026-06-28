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EÚ kritizuje 25-ročný trest väzenia pre 75-ročnú tuniskú aktivistku
Spolu so svojimi spoluobžalovanými dostala od súdu aj pokutu viac ako 1,7 miliardy dinárov (502,9 milióna eur).
Autor TASR
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Brusel 27. júna (TASR) - Európska únia v sobotu odsúdila rozsudok nad jednou z najznámejších tuniských opozičných osobností Sihám bin Sadrínovou a vyzvala tuniské úrady na obnovenie pluralizmu v krajine, kde sa začala Arabská jar. Informovala o tom agentúra AFP.
Sedemdesiatpäťročnú aktivistku a novinárku odsúdil súd v Tunisku na 25 rokov väzenia. Bin Sadrínová bola stíhaná v dvoch samostatných prípadoch súvisiacich s jej prácou ako vedúcej Komisie pravdy a dôstojnosti (IVD), ktorej predsedala v rokoch 2014-18.
Tento orgán, vytvorený po revolúcii v rokoch 2010–11, mal za úlohu dokumentovať porušovanie ľudských práv spáchané štátnymi úradníkmi v rokoch 1955-2013, čo je obdobie zahŕňajúce prezidentské obdobia autokrata Habíba Búrgíbu (1957–87) a jeho nástupcu Zína Ábidína bin Alího (1987–2011), ako aj porevolučné nepokoje.
Bin Sadrínová bola stíhaná okrem iného za údajné falšovanie záverečnej správy Komisie pravdy a dôstojnosti (IVD) pred jej oficiálnym zverejnením. Obvinili ju z pridania odseku do textu, v ktorom obvinila Francúzsko-tuniskú banku z korupcie výmenou za úplatok. Bin Sadrínová toto obvinenie popiera.
Spolu so svojimi spoluobžalovanými dostala od súdu aj pokutu viac ako 1,7 miliardy dinárov (502,9 milióna eur).
Mimovládne organizácie všetky tieto obvinenia voči bin Sadrínovej označujú za politicky motivované.
„Vyzývame tuniské orgány, aby obnovili prostredie priaznivé pre pluralizmus a slobodné vyjadrovanie nezávislých názorov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj krajiny,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni. Bin Sadrínovú zároveň označil za „ikonickú obhajkyňu ľudských práv“.
V Tunisku sú vo väzení alebo odišli do exilu aj ďalší predstavitelia opozície. Mimovládne organizácie upozorňujú na zhoršovanie stavu ľudských práv a obmedzovanie občianskych slobôd po tom, ako prezident Kaís Saíd na základe ústavy schválenej v referende z roku 2022 disponuje rozsiahlymi právomocami, ktoré z neho robia hlavného výkonného činiteľa s takmer neobmedzenou mocou.
Sedemdesiatpäťročnú aktivistku a novinárku odsúdil súd v Tunisku na 25 rokov väzenia. Bin Sadrínová bola stíhaná v dvoch samostatných prípadoch súvisiacich s jej prácou ako vedúcej Komisie pravdy a dôstojnosti (IVD), ktorej predsedala v rokoch 2014-18.
Tento orgán, vytvorený po revolúcii v rokoch 2010–11, mal za úlohu dokumentovať porušovanie ľudských práv spáchané štátnymi úradníkmi v rokoch 1955-2013, čo je obdobie zahŕňajúce prezidentské obdobia autokrata Habíba Búrgíbu (1957–87) a jeho nástupcu Zína Ábidína bin Alího (1987–2011), ako aj porevolučné nepokoje.
Bin Sadrínová bola stíhaná okrem iného za údajné falšovanie záverečnej správy Komisie pravdy a dôstojnosti (IVD) pred jej oficiálnym zverejnením. Obvinili ju z pridania odseku do textu, v ktorom obvinila Francúzsko-tuniskú banku z korupcie výmenou za úplatok. Bin Sadrínová toto obvinenie popiera.
Spolu so svojimi spoluobžalovanými dostala od súdu aj pokutu viac ako 1,7 miliardy dinárov (502,9 milióna eur).
Mimovládne organizácie všetky tieto obvinenia voči bin Sadrínovej označujú za politicky motivované.
„Vyzývame tuniské orgány, aby obnovili prostredie priaznivé pre pluralizmus a slobodné vyjadrovanie nezávislých názorov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj krajiny,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni. Bin Sadrínovú zároveň označil za „ikonickú obhajkyňu ľudských práv“.
V Tunisku sú vo väzení alebo odišli do exilu aj ďalší predstavitelia opozície. Mimovládne organizácie upozorňujú na zhoršovanie stavu ľudských práv a obmedzovanie občianskych slobôd po tom, ako prezident Kaís Saíd na základe ústavy schválenej v referende z roku 2022 disponuje rozsiahlymi právomocami, ktoré z neho robia hlavného výkonného činiteľa s takmer neobmedzenou mocou.