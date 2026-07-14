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EÚ kritizuje hrozby namierené proti ICC
USA ani Izrael neratifikovali medzinárodnú zmluvu, ktorou bol ICC zriadený, a odmietajú jurisdikciu tohto súdu v prípadoch týkajúcich sa svojich krajín.
Autor TASR
Brusel 14. júla (TASR) - Európska únia v utorok ostro odsúdila hrozby voči Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), a to iba deň po tom, čo Spojené štáty prisľúbili rozsiahlu kampaň proti tejto inštitúcii so sídlom v Haagu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Sme pevne odhodlaní podporovať medzinárodné trestné súdnictvo a boj proti beztrestnosti. Útoky alebo hrozby voči zvoleným predstaviteľom súdu, jeho zamestnancom alebo osobám spolupracujúcim so súdom sú jednoducho neprijateľné,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni.
Washington v pondelok ICC obvinil, že predstavuje „neúnosnú hrozbu pre suverenitu USA“, a pohrozil mu ďalšími sankciami a inými opatreniami.
Americká diplomacia uviedla, že cieľom novej kampane USA je „systematicky znemožniť ICC schopnosť fungovať, zameriavať sa na amerických vojakov alebo úradníkov, alebo inak ohrozovať americkú suverenitu“.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdila, že bude vyvíjať tlak na ostatné krajiny, aby z ICC vystúpili. Podľa AFP to predstavuje výraznú eskaláciu snáh USA izolovať túto inštitúciu a zbaviť ju politickej a finančnej podpory.
Spojené štáty sa už v minulosti zameriavali na jednotlivých predstaviteľov ICC, ktorých považovali za hrozbu pre záujmy USA, pripomína AFP. Vlani vo februári, krátko po Trumpovom návrate do Bieleho domu, uvalil Washington sankcie na viacerých sudcov ICC v súvislosti so zatykačom vydaným na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v dôsledku vojny v Pásme Gazy.
USA ani Izrael neratifikovali medzinárodnú zmluvu, ktorou bol ICC zriadený, a odmietajú jurisdikciu tohto súdu v prípadoch týkajúcich sa svojich krajín.
Tento súd stíha osoby obvinené z najzávažnejších zločinov vrátane vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, vysvetľuje AFP.
„Sme pevne odhodlaní podporovať medzinárodné trestné súdnictvo a boj proti beztrestnosti. Útoky alebo hrozby voči zvoleným predstaviteľom súdu, jeho zamestnancom alebo osobám spolupracujúcim so súdom sú jednoducho neprijateľné,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni.
Washington v pondelok ICC obvinil, že predstavuje „neúnosnú hrozbu pre suverenitu USA“, a pohrozil mu ďalšími sankciami a inými opatreniami.
Americká diplomacia uviedla, že cieľom novej kampane USA je „systematicky znemožniť ICC schopnosť fungovať, zameriavať sa na amerických vojakov alebo úradníkov, alebo inak ohrozovať americkú suverenitu“.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa potvrdila, že bude vyvíjať tlak na ostatné krajiny, aby z ICC vystúpili. Podľa AFP to predstavuje výraznú eskaláciu snáh USA izolovať túto inštitúciu a zbaviť ju politickej a finančnej podpory.
Spojené štáty sa už v minulosti zameriavali na jednotlivých predstaviteľov ICC, ktorých považovali za hrozbu pre záujmy USA, pripomína AFP. Vlani vo februári, krátko po Trumpovom návrate do Bieleho domu, uvalil Washington sankcie na viacerých sudcov ICC v súvislosti so zatykačom vydaným na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v dôsledku vojny v Pásme Gazy.
USA ani Izrael neratifikovali medzinárodnú zmluvu, ktorou bol ICC zriadený, a odmietajú jurisdikciu tohto súdu v prípadoch týkajúcich sa svojich krajín.
Tento súd stíha osoby obvinené z najzávažnejších zločinov vrátane vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, vysvetľuje AFP.