Streda 20. august 2025
EÚ kritizuje Izrael za zbúranie školy pre palestínske deti

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Škola mala slúžiť stovkám palestínskych študentov z viacerých komunít.

Autor TASR
Brusel 20. augusta (TASR) - Európska únia (EÚ) je „zhrozená“ krokom Izraela, ktorý sa začiatkom augusta rozhodol zbúrať školu v palestínskej dedina Akaba na Západnom brehu Jordánu. Škola mala slúžiť stovkám palestínskych študentov z viacerých komunít, uviedol v utorok vo vyhlásení hovorca EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Podľa EÚ, ktorá projekt výstavby spolu s Francúzskou rozvojovou agentúrou financovala, je vzdelanie základným právom každého človeka. „EÚ očakáva, že jej investície na podporu palestínskeho ľudu budú chránené pred poškodením a zničením zo strany Izraela v súlade s medzinárodným právom,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Francúzsko tento krok tiež odsúdilo a uviedlo, že „požaduje od izraelských orgánov za tento čin vyvodenie zodpovednosti“.

Západný breh Jordánu Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Je domovom pre približne 3 milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva.

Zároveň na tomto území žije takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Je ich viac ako 100 rozličnej veľkosti od malých komunít až po plne rozvinuté obce s bytovými domami, nákupnými centrami, továrňami a verejnými parkami.
